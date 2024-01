“In Viaggio senza Gandalf” è il libro che parla delle nostre origini, di una gioventù votata alla ribellione ed alla conquista degli spazi, strada per strada, quartiere per quartiere mentre l’Italia viveva il più grande sconvolgimento politico attraverso Tangentopoli e gli attentati mafiosi.

Sogni, speranze, sacrifici con la volontà mai scalfita dalla delusione e dalle piccole sconfitte.

Una storia che vuole essere di esempio per i più giovani e un ricordo indelebile per chi quegli anni li ha vissuti per davvero.

Ne parliamo con alcuni dei protagonisti di quel periodo così importante per il mondo giovanile della destra che riprese vitalità con il movimento studentesco del 1986.

La presentazione

Sabato 20 gennaio 2024 alle ore 17 presso lo storico Hotel Brufani di Perugia, Emanuele Tesauro, autore del libro e storico fondatore del gruppo di musica identitaria “Hobbit” racconta la sua esperienza insieme al Senatore William De Vecchis e all’assessore di Fiumicino Vincenzo D’Intino entrambi esponenti dei movimenti giovanili attivi in quegli anni. Modera l’avvocato Toni Aiello che in quegli anni era un attivo dirigente del Fronte della Gioventù.

Il libro uscito il 21 dicembre e già esaurito nella sua prima stampa, verrà presentato in tutta Italia e Perugia fa seguito alla prima presentazione di Verona . Due città che non potevano mancare essendo i luoghi che hanno visto nascere e crescere il gruppo musicale Hobbit.

