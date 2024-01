Premio Oscar per la sceneggiatura “non originale” col simpatico Jo Jo Rabbit, Waititi gira malissimo le scene di gioco, della Nazionale delle Samoa Americane (colonia Usa) nelle eliminatorie per la Coppa del Mondo. Con 50.000 abitanti, queste isole schierano una rappresentativa che, nel 2001, l’Australia umiliò (31-0). Nel 2014, per non essere espulsa dalla competizione mondiale, la squadra dovrà segnare almeno una rete…

Michael Fassbender interpreta un allenatore delle Under 20 Usa, dirottato – per incapacità – nella colonia del Pacifico per risolvere il problema samoano. Troverà nuove opportunità?

Morale: con Chi segna vince non si piange. Si ride – ma di umorismo involontario – per le scene agonistiche.

*Chi segna vince di e con Taika Waititi con Michael Fassbender, Kaimana, Will Arnett, 104′