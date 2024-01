Vacanze di Natale con le fake news. Ovvero come inventare una polemica inesistente e atteggiarsi a grandi segugi del giornalismo. Riassumiamo brevemente per distratti e reduci dai devastanti cenoni e pranzoni di capodanno.

Jason Horowitz, che è il corrispondente da Roma e non il critico cinematografico del quotidiano americano New York Times, dopo aver presenziato in quel di Cortina, insieme a Enrico Vanzina, Jerry Calà, Claudio Cecchetto e tanti altri, ai festeggiamenti per il quarantennale di Vacanze di Natale, verga un pezzo in cui, prendendo spunto dall’epifania del cult vanziniano, si lancia in una serie di considerazioni sui cosiddetti (e da tempo estinti) cinepanettoni.

Sono questi ultimi, bollati a lettere di fuoco come consumisti, sessisti, toilettari e (addirittura) berlusconiani, il vero bersaglio dell’acuminata polemica di Jason Horowitz, non certo l’incolpevole e involontario capostipite Vacanze di Natale.

Organi d’informazione cartacei e internettiani, travisando (in assoluta malafede) quanto scritto dal giornalista americano, hanno titolato compiaciuti: “Sessista e volgare”. Il New York Times stronca l’Italia dei cinepanettoni («da Vacanze di Natale in poi ragazze un po’ tonte ma procaci, battute razziste, set arrapati, risate volgari»: l’ineffabile corrispondente ha tradotto e riassunto un po’ troppo liberamente – leggere per credere – l’articolo di Horowitz); Il New York Time sui 40 anni di Vacanze di Natale: “L’umorismo da toilette elevato a forma d’arte” (i Vanzina come Piero Manzoni e le sue celebri scatolette?).

Stop alle fake news, please! E tutti al cinema a vedere e rivedere Vacanze di Natale domani, il 6 gennaio prossimo.

