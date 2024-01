Eletti i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale del Comitato 10 Febbraio. Si è svolta, in modalità on line, l’assemblea nazionale del Comitato.



Gli iscritti al sodalizio hanno eletto all’unanimità i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale: Carla Isabella Cace, Cristina Di Giorgi, Emanuele Mastrangelo, Fiorenzo Patera, Massimiliano Spagnol e Fabio Volpe.



I sei componenti del Direttivo affiancheranno per i prossimi quattro anni il Presidente Nazionale Silvano Olmi, che si dice molto soddisfatto dei temi trattati durante l’assise nazionale.



“I 16 punti all’ordine del giorno dell’assemblea nazionale sono stati tutti approvati all’unanimità – dichiara Silvano Olmi – si è discusso in particolare delle attività associative da realizzare nel 2024 e dell’organizzazione del Comitato sul territorio.



Il sodalizio nel 2023 ha triplicato gli iscritti – conclude Olmi – questo nuovo Direttivo Nazionale, assieme ai presidenti regionali e provinciali che andremo a eleggere in primavera, contribuiranno a rilanciare ulteriormente il nostro sodalizio.”



Il Comitato 10 Febbraio raccoglie cittadini italiani che, pur senza avere un legame diretto o famigliare con la tragedia delle Foibe e il dramma dell’Esodo giuliano-fiumano-dalmata, dimostrano particolare sensibilità a queste pagine di storia patria.

Antonio Fiore Antonio Fiore su Barbadillo.it