Parlando dell’incidente di Alfonso de Portago*** alla Mille Miglia del 1957, Bizzarrini mi raccontò circa venticinque anni fa di aver osservato da vicino, prima della gara (a Modena o a Brescia, non precisò), la macchina di de Portago. Quindi aveva detto al capo meccanico, preposto ad essa: «Questa macchina non può correre».

Il meccanico lo guardò imbarazzato, significandogli di farsi i fatti suoi.

In questi 25 anni, vivo Bizzarrini, non l’ho accennato a nessuno.

Wolfgang von Trips**** rallentò o si fermò il tempo necessario, regalando quella Mille Miglia a Piero Taruffi*****. Al traguardo, Taruffi gli chiese perché lo avesse fatto. Trips rispose: “Hai detto che questa era la tua ultima corsa. Per me ci saranno molte Mille Miglia nel futuro”. Ciò mi fu confermato la sera della sua morte a Monza, nel 1961, in lacrime da Fritz Huschke von Hanstein, capo della Porsche corse. A Monza, quel giorno, correva voce che von Trips avesse detto di voler stare in testa per due terzi della gara, per poi cedere il passo all’americano Phil Hill, meno veloce di lui, che divenne campione del mondo. Come gli era stato chiesto dalla Ferrari per favorire le vendite negli Stati Uniti.

Io credo a quella voce: era nell’eleganza di von Trips.

* Nato a Losanna nel 1938. Fra 1960 e 1970 ha fondato e diretto la Serenissima, scuderia di auto da corsa.

** Nato a Quercianella il 6 giugno 1926, morto il 13 maggio 2023 a Rosignano Marittimo.

*** Nato a Londra l’11 ottobre 1928, morto a Cavriana (Mn) il 12 maggio 1957.

**** Nato a Colonia il 4 maggio 1928, morto a Monza il 10 settembre 1961.

***** Nato ad Albano Laziale il 12 ottobre 1906, morto a Roma il 12 gennaio 1988.