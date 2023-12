Edizioni Sindacali e l’esperienza di Più libri più liberi. Ada Fichera, curatrice dell’iniziativa editoriale, è possibile tracciare un bilancio dell’iniziativa?

“È possibile e necessario quando si affrontano delle sfide. In questo caso, per la nostra casa editrice, partecipando ad una Fiera così importante per la prima volta è ancor più accurata l’attenzione che poniamo alla fine della maratona di cinque giorni. Ritengo, da direttore editoriale, che per Edizioni Sindacali sia stata un’ottima esperienza sotto tutti gli aspetti. Abbiamo movimentato e ospitato giornalisti, scrittori, docenti e professionisti presso il nostro stand in dieci presentazioni, trattato temi legati al lavoro, alla politica, all’economia….Una occasione importante di confronto e di crescita per noi e per tutti coloro che sono venuti a trovarci”.

Quanto è importante accompagnare l’azione sindacale Ugl con approfondimenti, studi e paper tematici?

“È fondamentale! Non può esistere azione sindacale senza pensiero e senza l’impegno a veicolare idee che possano fare da forte linfa alle attività”.

Come è andato il cartellone d’incontri?

“Come dicevo prima, benissimo. Il nostro stand è stato sempre pieno e le dirette Facebook degli incontri hanno sempre mantenuto un trend alto di ascolto, dai trecento ai quasi cinquecento fissi”.

Quali nuove pubblicazioni sono state presentate?

“Molte, dai primi due numeri di Pagine Libere ai recentissimi “Bonificare” di G. Joime e D.Di Tullio a “Storia della Partecipazione” di Carlesi”.

Cosa avete in cantiere per i prossimi mesi?

“Altri libri in uscita, da Mario Bozzi Sentieri a Gennaro Malgieri a Guillame Travers. E poi un tour per portare in giro per l’Italia il numero speciale di Pagine Libere in uscita a fine mese che sarà un “Manifesto del Lavoro Futuro”.

E molto altro….”.

L’esperienza della prestigiosa rivista “Pagine Libere” che ha ripreso negli scorsi mesi le pubblicazioni: primi riscontri?

“Emozionante e tanto impegnativa per noi che la facciamo, molto soddisfacente per il consenso e l’apprezzamento che riscontriamo fra i nostri abbonati e fra tutti lettori”.