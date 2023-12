Ryusuke Hanaguchi è un buon regista, magari presuntuoso, che firma Il male non esiste, film a sfondo rurale, di un paese desolato che dovrebbe attrarre turisti dalla capitale solo perché un glamping (crasi tra glamour e camping) è in progetto.

La trama mostra un padre – forse celibe, forse vedovo – con una figlia sui dieci anni. I due vivono a contatto con la natura, ma non paiono allegri: lo diventano ancor meno quando due impiegati arrivano da Tokio per spiegare alla collettiività che il benessere incombe su di loro.

In campagna non sono nemmeno tutti scemi, come pensano in città. I rischi fognari, in primo luogo, vengono opposti ai malcapitati portavoce dei progettisti. I due impiegati, davanti a tanta fermezza, si vergognano…