Arriva per le edizioni de Il Cinabro “Aspirazioni verticali. La montagna e la formazione dell’uomo”, realizzato dal Gruppo Escursionistico Orientamenti con prefazione di Roberto Giacomelli, per la collana Athlos.

L’autore

Il Gruppo Escursionistico Orientamenti, da quasi vent’anni, percorre i sentieri dell’Appennino e non solo. All’inizio praticando solo le escursioni, poi l’arrampicata, l’alpinismo e lo scialpinismo, da sempre con l’obiettivo di riscoprire in maniera autentica la natura e di conferire alla salita e alla cima, qualunque esse siano, una valenza formativa.

“Da quando il Gruppo Escursionistico Orientamenti è nato, abbiamo sempre cercato di avvicinarci alla natura e alla montagna secondo un sentire e un richiamo che – ci sia consentito l’azzardo – abbiamo definito tradizionale. Che non ha nulla a che vedere con il bigottismo o il purismo, o con un atteggiamento da fissati imprigionati nei propri ‘credo’ o schemi mentali, ma che rimanda a un’attitudine interiore che, in senso più ampio, deve essere mantenuta nei confronti della vita.”

Il libro

Questo volume non è un manuale sulla montagna e neanche un romanzo: non contiene indicazioni tecniche per migliorare la progressione in salita né racconti frutto della capacità creativa dell’autore. È una raccolta di esperienze vissute camminando, scalando, sciando o semplicemente immergendosi nella bellezza di alcune tra le principali cime alpine e nella grandezza delle nostre vette appenniniche. Alla ricerca di qualcosa che fosse “altro” e più in alto della semplice pratica sportiva o della fuga domenicale dallo stress cittadino, questo libro racconta di un simbolo – quello della montagna – e di un viaggio – quello esistenziale – ove la salita può assurgere ad allegoria della vita: attraverso l’attitudine a vivere consapevolmente, a ricercare ciò che siamo veramente e quello che potremmo essere, in un costante e inesorabile confronto con i nostri limiti. Un libro di formazione, quindi, che in una società sempre più complessa e problematica mira a offrire elementi e spunti per migliorare.

“Una scalata è realmente una metafora della vita per come dovrebbe essere vissuta, ovvero un viaggio attraverso prove, insidie, ostacoli, sacrifici, verso orizzonti che, via via, diventano sempre più vasti; un percorso di avvicinamento al Cielo ed all’infinito, per parafrasare l’affermazione del grande alpinista Emilio Comici”.

