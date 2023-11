INDICE DEL NUMERO 376 DI DIORAMA (novembre-dicembre 2023)

IL PUNTO

Giochi sporchi (Marco Tarchi)

OSSERVATORIO

Il tempo degli Stati-civiltà. Verso un nuovo Nomos della Terra (Alain de Benoist)

Sì, la democrazia (Alain de Benoist)

Un altro sionismo è possibile? (Giuseppe Giaccio)

Ma dove dovrebbero mai andare a vivere i palestinesi di Gaza? (Eduardo Zarelli)

Immigrazione, chi vince e chi perde(Giuseppe Giaccio)

In cerca di Impero? (Hervé Juvin)

Brevettabilità del vivente. Verso una Grande Sostituzione della natura?(Guillaume Travers)

IDEE

Marco Meneguzzo, Il capitale ignorante(Massimo Virgilio)

Bernard Charbonneau, Il giardino dui Babilonia (Leonardo Zocca)

Jacques Ellul, Propaganda (Eduardo Zarelli)

SCIENZE SOCIALI

Carlo Galli, Ideologia (Silvano Poli)

Spartaco Pupo, Oicofobia (Manlio Triggiani)

Jason Brennan, Contro la democrazia(Silvia Forzini)

Cristian Leone, La via al socialismo di Sorel(Claudio Capo)

L’INTERVISTA

Varie interviste a Marco Tarchi su temi di politica attuale

STORIA

Roberto Pertici, E’ inutile aver ragione(Michele Del Vecchio)

FILOSOFIA

Carl Gustav Jung, Sincronicità come principio di connessioni acausali (Alberto Giovanni Biuso)

