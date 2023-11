Domani alla Nouvelle Librairie di Parigi, in rue Médicis, si presenta il saggio di Francois Bousquetm Alain de Benoist à l’endroit (ovvero “per il verso giusto”) e Un chemin de pensée, opera collettiva curata da Guillaume Travers, sempre su de Benoist, che lunedì 11 dicembre compirà ottant’anni.

Uno dei Paesi che ha avuto più attenzione per lui è l’Italia. Tra i suoi primi interlocutori tra 1964 e 1966, ai tempi della rivista Europe Action di Jean Mabire, c’è Antonio Lombardo, poi stretto collaboratore di Amintore Fanfani.

Nel 1968 de Benoist fonda la rivista Nouvelle Ecole, i cui primi numeri sono ciclostilati, e il Groupement de Recherche et Etudes pour la Civilisation Européenne (Grece), che da alcuni anni ha una filiale italiana.

Nel 1973 de Benoist partecipa al convegno torinese del Cidas. Dal 1977 i contatti con l’Italia si intensificano e oggi de Benoist ha – nella cultura italiana – il ruolo di riferimento che, tra dopoguerra e anni ’70, era di Jean-Paul Sartre.

Non è stato senza contrasti. Basti un aneddoto.

Primavera del 1979, Giorgio Pisanò è direttore politico di Candido, che dall’autunno precedente pubblica ogni settimana articoli di Alain de Benoist, Michel Marmin (critico cinematografico del Figaro) e Jean-Claude Valla (redattore capo del Figaro Magazine e di Eléments). Già da metà anni ’70 anche in Italia si parla di nouveaux philosophes. Fra loro, Jean-Marie Benoist, il cui nome viene confuso con quello di Alain de Benoist. E mentre Il Giornale – epoca Montanelli – pubblica saltuariamente articoli di Jean-Marie Benoist, che viene da sinistra e va a destra, per la ragione contraria non pubblica quelli di Alain de Benoist. Candido, che pubblica Alain de Benoist tra novembre 1978 e luglio 1979, smette di farlo all’apparire del quindicinale, Linea, concorrente. Solo che a Linea de Benoist non collabora…