Come nel Mio amico Eric, il centro della vicenda è il pub “The Old Oak”, ossia la vecchia quercia, presso Durham. Qui giovani profughi siriani e vecchi inglesi impoveriti si spartiscono le poche risorse della carità pubblica. Un personaggio di nome Rocco, con la maglia bianconera di “una squadra locale”, apre le ostilità verso una siriana (Ebla Mari), esule e fotografa. Un aneddoto per dire che, a diffidare degli ultimi arrivati, sono soprattutto i penultimi. Ma per il proprietario del pub (Dave Turner), che ha per clienti gli uni e gli altri, i nuovi avventori, pur astemi, sono una insperata risorsa, dopo aver dovuto dimezzare il locale per la chiusura delle miniere nel 1984. Mentre ancora l’insegna è pericolante, il pub rifiorisce, come per una lezione di coraggio, che si alza, ogni mattina, con la saracinesca. Ma non tutti sono di questo avviso…