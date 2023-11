Plymouth, Massachusetts, è nota dal 1620. Vi approdò il veliero Mayflower , carico di estremisti protestanti, definitisi “padri pellegrini”. Sconfitti dagli anglicani, questi vinti dell’Inghilterra trovarono la loro terra promessa tra i pellerossa, che ai nuovi arrivati insegnarono a coltivare il granoturco e altra flora locale. Trasmesse dai padri pellegrini ai pellerosse, le malattie ne uccisero il 90%, così sopprimerli diversamente non fu necessario, come invece altrove. Ma i tempi caambiano: oggi si dice cattolico il 40% di chi, a Plymouth, dichiara la propria fede. Resta che il New England, quindi l’America, hanno nelle mentalità l’impronta dei padri pellegrini.

Ciò permette di capire un film di vendetta dai tratti orrorifici come Thanksigiving di Eli Roth. Infatti iI giorno del Ringraziamento ricorre il quarto giovedì di novembre, nel ricordo del primo raccolto dei padri pellegrini. E quindi a Plymouth è ambientato questo film (però girato nell’Ontario).

Lo spunto della vicenda viene dal finto trailer che Roth aveva girato per Grindhouse di Quentin Tarantino e Robert Rodriguez (2007). Una svendita in un ipermercato provoca un saccheggio nel novembre 2022. Il saccheggio provoca vittime: a trasformare la folla in attesa in saccheggiatori è stato vedere che dei ragazzi “bene” fossero entrati a cancelli ancora chiusi… Dalla notte di giovedì 23 novembre 2023 (il film è ambientato nell’immediato futuro), un assassino – mascherato coi tratti di un padre pellegrino – stermina i responsabili diretti e indiretti della mattanza dettata dal consumismo…

Qui finisce il lato più interessante della vicenda e comincia il carnaio per adolescenti, che si immaginano nel ruolo del giustiziere e mai in quello dei giustiziati. Roth conosce il mestiere, sceglie per lo più attori quasi esordienti per spender poco con loro e tanto per gli effetti speciali: la donna arrosto, da viva, come si usa col col tacchino (da morto) della tradizione, non è venuta dorata bene.

Il vero attore della compagnia è Patrick Dempsey, noto anche come pilota automobilistico (vinse a Le Mans nel 2018) e socio di scuderia con Alessandro Del Piero. Il volto di Dempsey vi parrà familiare, infatti lui è stato interprete della serie tv Gray’s Anatomy.

Se finora dubitavate che gli Stati Uniti accarezzassero l’idea di una seconda guerra civile, qui troverete motivi per riflettere.

Thanksgiving di Eli Roth, con Patrich Dempsey, Addison Rae, Gina Gershon, 106′