Eretico, dissacrante, gaudente. Ci mancherà. Lo avevamo intervistato qui, con il nostro Fernando Massimo Adonia.

E’ morto stamattina, a Catania, all’età di 73 anni Nino Strano, ex senatore di Alleanza nazionale. Era malato da tempo. Fu due volte senatore e una deputato. È stato assessore regionale al Turismo e deputato all’Ars. Militante storico della destra catanese, aveva iniziato la sua carriere politica, con l’elezione, verso la metà degli anni Settanta, in consiglio comunale a Catania tra le fila del Movimento sociale italiano. Negli anni Novanta invece fu deputato e assessore alla Regione Sicilia e nel 2001 venne eletto anche alla Camera con Alleanza nazionale. Nel 2006, invece, conquistò un seggio in Senato.

La mortadella per festeggiare l’addio di Prodi a Palazzo Chigi

Nel gennaio del 2008, alla caduta del governo Prodi, in Senato, celebrò la sfiducia stappando una bottiglia di spumante e mangiando delle fette di mortadella in aula. Tra il 2009 e il 2010 tornò alla Regione Sicilia come assessore al Turismo e nel 2011 rientrò a Palazzo Madama per sostituire Raffaele Stancanelli, per presentare un anno dopo le dimissioni irrevocabili.

Le radici fasciste della famiglia e le sue idee controcorrente

In una intervista di era definito cos’: «Io squadrista? Macchè…. Vede, ad esser pignoli, io sono nicciano, dannunziano, drieudelarochelliano, in ultima analisi buttafuochiano… Le basta?». “Veramente la mia è una storia fascista. Nasco fascista, con un padre fascistissimo, e mi sento fascista a dieci anni, quando arriva la notizia che a Genova, per i moti del luglio sessanta è morto in piazza un camerata, Venturini”. Era amato dagli irregolari delle notti catanesi e immaginava di trasformare i trans in “badanti”…

Lettore delle edizioni Ar, era amato dal popolo . Amava il cinema e ci aveva lavorato: è stato aiuto regista di Mauro Bolognini per i film Metello e Un bellissimo novembre, quest’ultimo tratto dall’omonimo romanzo di Ercole Patti.Fu infine aiuto regista di Franco Zeffirelli per il film Storia di una capinera.

