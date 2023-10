Israele insegna: in guerra si ammazza. Hollywood insegna: i film si fanno per incassare e si incassa per propagandare un’idea di sé.

In Italia, dove le guerre sono “missioni di pace”, i film bellici – come Comandante di Edoardo De Angelis – si mimetizzano di conseguenza: se proprio deve, l’eroe uccide, ma meno che può. Ma in guerra i nemici vanno risparmiati solo se si può imprigionarli fino alla resa. Restituirli, pronti a (far) uccidere altri italiani, è un errore letale.

Di un sentimentalismo autolesionista beneficiano nel film – e hanno beneficiato nella realtà – i naufraghi di un cargo belga al servizio dei britannici, che – protetto da bandiera neutrale – porta pezzi di ricambio per aerei nemici. Nella didascalia finale di Comandante si legge che Tòdaro cade in combattimento a fine 1942, in Tunisia. Ma che sia stato mitragliato da un aereo inglese è taciuto.

Comunque Comandante è un film dignitoso, relativamente edificante per ragazzi ormai privi di un’idea di patria combattente, come quella che agli albori della Nato offrivano i film di un marinaio e grande regista: Francesco De Robertis.

Se è giustificabile far morire sullo schermo il tenente del Genio Navale, Danilo Stiepovich, due anni prima del tempo, pur di ricordarne il sacrificio (è medaglia d’oro), far nascere tre anni prima del vero la figlia di Todaro, Marina, è solo una carineria. Meritata, certo.