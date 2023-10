“Confessa figliolo…” “Confesso” “Quante volte?” “Un bel po’” “ E cos’era?” “Coca…anche.”

“What effect will Gove’s cocaine admission have on his leadership chances?” si domandava Andrew, Woodcock l’08-06-2019 su independent.co.uk. Nessun effetto, Gove non è stato il solo ad “avvelenare” le anguille del Tamigi assumendo coca. Michael Andrew Gove dal 25 ottobre 2022 è “Segretario di Stato per le pari opportunità, l’edilizia abitativa e le comunità“ e “Ministro per le relazioni intergovernative nel Governo Sunak”. Insieme a Jacob Ree Mogs, sono gli “Ercolino sempre in piedi” della politica inglese. Poco noti in Italia. Trascorrono i governi e loro rimangono. Ancora Andrew Woodcock: “La rivelazione differisce dalla maggior parte delle altre confessioni politiche sulla droga anche per il fatto che l’uso è avvenuto in un periodo dopo l’università quando Gove era impiegato”. Mattha Busby e Damien Gayle su The Guardian nello stesso giorno: “Michael Gove admits to taking cocaine on ‘several occasions”. “Mi sono “fatto” in occasione di eventi sociali più di 20 anni fa”, dice al Daily Mail. Vuoi non concedergli attenuanti per la sua sincerità? “All’epoca ero un giovane giornalista. È stato un errore.”

Jacob Ree Mogs, eccentrico stramiliardario per vocazione e fiuto è il collega di Gove, ovvero la quintessenza blasé dell’esprit british anche nel modo di esprimersi. Cattolico stra osservante, ha sei figli, recita spesso il rosario e frequenta la messa tridentina. Alla ribalta per essere stato fotografato sdraiato a fare la pennichella sugli imbottiti del Parlamento mentre era in corso il dibattito sulla Brexit. Cosi il dailymail.co.uk del 5 novembre 2019: “Jacob Rees-Mogg deriso mentre lascia Downing Street: gli viene chiesto se “ha dormito bene” dopo aver scatenato polemiche…Le sue buffonate hanno scatenato un’ondata di spiritose battute sui social media.” Tanto per inquadrarlo: sostiene che Boris Johnson sia stato un “primo ministro migliore” di Rishi Sunak, e ha suscitato indignazione definendo l’aborto un “culto della morte” – anche se in precedenza aveva ammesso che la sua società di investimento ha guadagnato sulla vendita di pillole per abortire. “Sei un ipocrita!” gli han detto sul muso. Cosa accomuna Gove e Rees-Mogg oltre il fatto di essere tory? Una tragedia: l’incendio più mortifero mai avvenuto a Londra; scoppia il 14 giugno 2017, nel condominio di 24 piani della Grenfell Tower a North Kensington, West London, alle 00:54. Bilancio: 72 morti, 70 residenti feriti.

Oggi, Gove dopo cinque anni ammette le colpe del governo. The Sunday Times del 29 gennaio 2023 titola: “It’s taken five years, but Gove has told the truth on cladding” e nell’articolo: “Mr Gove oggi fa un’ammissione notevole. Racconta ai nostri giornalisti che la guida imperfetta e ambigua del governo è stata in parte responsabile delle case non sicure moltiplicatesi negli anni e che hanno preceduto la tragedia della Grenfell Tower, mentre Reuters: “…il governo britannico è in parte responsabile dell’incendio di Grenfell, poiché i regolamenti edilizi erano carenti, ha detto il ministro Michael Gove. Un blocco di edilizia popolare di 24 piani nella zona ovest di Londra è stato distrutto da un incendio provocato da un guasto elettrico in un frigorifero. Un sistema di rivestimento combustibile adattato alle pareti esterne della torre è stato il fattore principale dell’inarrestabile propagazione delle fiamme, e il disastro ha provocato un’ondata di interrogativi sul fatto che l’abbandono di una comunità etnicamente mista, in gran parte a basso reddito, avesse giocato un ruolo importante nel destino della torre”.

Mentre il 5 novembre 2019 su The Guardian Rees-Mogg si scusa per aver detto che le vittime di Grenfell hanno mancato di buon senso provocando così le ire del famoso rapper Stormzy che twitta: “Oi @Jacob_Rees_Mogg you need to resign you’re an actual piece of s**t I beg everyone watch this – MP Jacob Rees Mogg in a nutshell saying Grenfell Victims should have had the common sense to escape, these politicians are actual aliens”.

Sanja Burgess il 6 novembre 2019 su Sky News: “Rees Mogg ha insinuato che le vittime di Grenfell avessero mancato di “buon senso” durante l’incendio che ha ucciso 72 persone… Stormzy ha chiesto le sue dimissioni.

Il rapper ha detto che i commenti hanno mostrato che “i politici sono veri alieni” e che il signor Rees-Mogg è un sacco di m…Questi aveva affermato che sarebbe stato “buon senso” per i residenti della Grenfell Tower ignorare i consigli dei vigili del fuoco e lasciare l’edificio in fiamme”.

Non risulta ad oggi che sui numerosi condomini londinesi siano stati sostituiti rivestimenti combustibili con qualcosa che inibisca il fuoco invece di propagarlo.

Sul grattacielo impacchettato per il suo riallestimento un gran cuore verde e la scritta: forever in our hearts, rivolta ai 72 che han reso l’anima a Dio.

@barbadilloit