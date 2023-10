Ierofanie, ovvero il festival che interconnette la Sicilia con il sacro, giunge alla sua seconda edizione. Un programma di eventi fitto e che interesserà due delle più belle location dell’Isola, ovvero il parco archeologico di Segesta e il parco archeologico di Giardini Naxos – Taormina. Calendario presentato questa mattina a Palermo e promosso dall’assessorato regionale ai Beni Culturali. Quattordici gli eventi previsti e che si svolgeranno dal 12 al 24 ottobre. Una manifestazione curata dalla direzione artistica di Claudio Collovà, assistito dal coordinamento di Fulvia Toscano.

Dal 12 al 15 ottobre per #ierofaniefestival al Parco Archeologico Naxos Taormina si terrà un imperdibile ciclo di incontri e riflessioni sulla dimensione del Sacro: “Custodire la soglia”, sezione ideata e coordinata da Fulvia Toscano. Si tratta di un percorso tematico che ci condurrà in viaggio dai santuari urbani dell’antica Naxos fino alla scoperta di quel luogo straordinario che è Eranos, vero ombelico spirituale d’Europa, per poi invitarvi nelle Terre del Mito, dove la parola poetica incanta il mondo.

In questo contesto ci sarà un omaggio ad uno degli intellettuali più luminosi, inattuali e dimenticati, della cultura italiana del XX secolo: Alfredo Cattabiani, con l’evento Alfredario

Scorri il calendario degli incontri e segna bene le date per non perdere nessun appuntamento.

