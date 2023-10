Jean-Marc, editore calabrese di Parigi

Irriverente e divertente, sincero e di un’incorreggibile malafede, chi era lo scrittore superdotato, vincitore del premio Renaudot a 25 anni, divenuto editore adorato dai suoi autori? Figlio dell’attrice calabrese anni ’60-’70, Ada Lonati, e del direttore di grandi magazzini a Los Angeles, Edwyn Roberts, da dieci anni Jean-Marc Roberts ci ha lasciato. Scrittrice ed editrice, Capucine Ruat lo ritrae come un tipo a modo suo, cuore pulsante delle Editions Stock, l’alveare dove ognuna delle 17 collaboratrici si attivava nella sua cella. Per districare l’intreccio di questo inafferrabile, Capucine Ruat alterna le epoche. Gli inizi, dal 1972; poi il 2013, l’anno “del divano rosso”, quando lui si confida con lei; e la loro collaborazione, quando lei, in rue de Fleurus a Parigi, occupa l’ufficio accanto. Sensibile, immaginoso, il testo fa rivivere Jean-Marc, ma anche una casa, un’epoca, un ambiente: quello che anima e lacera la passione per le parole, la carta, i libri.

L’Editeur di Capucine Ruat, Editions Phébus, pp. 208, euro 19,50.

Amélie Nothomb è pronta al decollo

Giunta al 32esimo romanzo, la scrittrice-feticcio delle rentrées letterarie rivela la sua passione per gli uccelli, invitandoci al decollo. Racconto autobiografico, riflessione su scrittura, vita, morte e molti altri argomenti, la nuova opera, volutamente abbarbicata (il che è in tema), conserva il fascino singolare, il gusto della bizzarria e dell’inatteso, tipici del savoir-faire dell’autrice. Amélie Nothomb ci fa vedere le cose altrimenti, talora ci disorienta, ma ciò non è salutare?

Psychopompe di Amèlie Nothomb, Editions Albin Michel, pp. 162, euro 18,90.