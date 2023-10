De Zerbi ha preso sei gol, l’EuroLecce “solo” quattro. È solo sabato ma è già una dèbacle per i professori di filosofia applicata al pallone. Il Brighton è stato ridimensionato dall’Aston Villa che solo la solita narrazioncina all’italiana può far passare come underdog del campionato inglese. I fenomeni a prezzo di costo scovati in giro per il mondo dall’occhio esperto e sapiente di Pantaleo Corvino, invece, si sono presi l’imbarcata dal Napoli dell’infuriato Osimhen, il bomber con la mascherina, ferito a morte con il suo stesso club che l’ha pigliato in giro su TikTok. Scatenando la rabbia del governo nigeriano.

No, non si vuole criticare De Zerbi, che sta facendo un gran lavoro in Premier. E nemmeno Corvino, che ha messo su un bel giocattolo giù in Salento. Ma certi menestrelli sì. Certi imbonitori sì. Certi sedicenti professori di calcio, che ne capiscono soltanto loro, che strombazzano cose a caso, giusto per vendere qualche abbonamento, copia di giornale, clic di sito, mi piace sui social in più, sì. Da questo pomeriggio dovranno trovarsi nuovi eroi da incensare, incartare e rivestire di una retorica, sempre la stessa da anni, che non si sopporta più. Niente Champions per il Lecce, niente Premier per il Brighton. Niente favole costruite a tavolino. Grazie.

@barbadilloit