A quasi nove mesi dalla nascita al cielo di Benedetto XVI, diamo finalmente alle stampe, dopo un lungo lavoro preparatorio, il libro Benedetto XVI. L’ultimo europeo. Si tratta di un doveroso tributo verso l’uomo e il pensatore che più di tutti ci è stato di ispirazione nel nostro cammino umano e di fede. Senza di lui, ciascuno di noi sarebbe una persona molto diversa e anche questo spazio sul web non esisterebbe. Licenziando questo testo, abbiamo voluto, quindi, esprimere la nostra riconoscenza alla sua memoria e al Signore che ce lo ha donato, impegnandoci a perpetuarne la memoria e l’eredità.

Il libro, fin dal titolo, vuole dare un’immagine di Jospeh Ratzinger/Benedetto XVI non strettamente agiografica e che, non limitandosi a presentarlo come una figura confessionale, lo collochi al giusto posto nell’ambito della storia e della cultura europea tout court.

L’opera si apre con un Invito alla lettura di Francesco Maria Filipazzi, che sintetizza per sommi capi la biografia e l’impatto di Ratzinger, che poi saranno approfonditi nei successivi contributi, sottolineando, non senza ironia, l’aspetto … punk della sua personalità.

Il volume si articola poi in quattro sezioni.

La Parte Prima si intitola Benedetto XVI, l’Europa e l’Occidente e si sofferma proprio sulla dimensione europea della figura di Ratzinger.

Il primo capitolo, L’ultimo Papa europeo, di Marco Mancini, evidenzia la profonda connessione del pensiero di Benedetto XVI con l’eredità culturale europea. In particolare, si evidenzia come, in Ratzinger, l’incontro fra il Vangelo e la civiltà classica non sia visto come un accidente della storia, ma come parte integrante del disegno provvidenziale, sicchè non si può pensare ad un cristianesimo scisso dall’eredità greco-latina. Al tempo stesso, però, il cristianesimo ha creato l’Europa e quest’ultima non è, quindi, pensabile, senza il legame alle radici cristiane.

Il secondo capitolo, “Il cembalo che tintinna”: la critica di Ratzinger al relativismo e alla crisi della società occidentale , di Pasquale Ferraro, illustra la lotta, che ha contraddistinto il pontificato ratzingeriano, alla dittatura del relativismo, con cui Benedetto XVI ha indicato nel Vangelo l’antidoto allo smarrimento che contraddistingue il mondo moderno.

Con la Parte Seconda, dal titolo Insegnamento e Profezia, si entra nel vivo dell’analisi dell’opera ratzingeriana, evidenziandone il carattere profetico.

Il capitolo 3, Riformatore, non rivoluzionario: Joseph Ratzinger e il Concilio Vaticano II , di Fernando Massimo Adonia, illustra la decisività della vicenda del Concilio Vaticano II per la vicenda personale di Joseph Ratzinger.

Il capitolo 4, La dottrina sociale di Joseph Ratzinger, di Paolo Maria Filipazzi, illustra il pensiero sociale che Ratzinger ha sviluppato attraverso le sue opere di dottore privato, i documenti della Congregazione per la Dottrina della Fede da lui predisposti e il suo Magistero pontificio.

Il capitolo 5, Le profezie di Joseph Ratzinger sulla crisi della fede , di Marco Sambruna, analizza come fin dalle opere giovanili e poi per tutto il suo percorso spirituale ed intellettuale Ratzinger abbia previsto il progressivo declino del trascendente nel mondo moderno ma abbia anche profetizzato una futura rinascita.

Il capitolo 6, Il purgatorium in Joseph Ratzinger-Benedetto XVI: tra cristologia ed ecclesiologia , di Samuele Pinna, affronta il tema della dottrina del Purgatorio nella riflessione di Ratzinger.

Il capitolo 7, Benedetto XVI e il Nietzsche segreto, di Maria Alessandra Varone, illustra un serrato confronto tra il pensiero del teologo bavarese e il filosofo dell’Oltreuomo.

Il capitolo 8, Benedetto XVI nella bufera: la verità sul discorso di Ratisbona , di Alfredo Incollingo, ripercorre la vicenda del discorso di Ratisbona e lo riconduce alla reale riflessione ratzingeriana sul rapporto tra fede e ragione.

La Parte terza, dal titolo La liturgia dei sommi pontefici , affronta il tema, decisivo per la comprensione del pontificato ratzingeriano, della liturgia.

Il capitolo 9, Benedetto XVI, profeta liturgico, di Marco Sgroi, tratta la questione legata al motu proprio Summorum Pontificum e al ritorno della liturgia tradizionale.

Il capitolo 10, “Versato per molti”, note a margine a una Lettera di Benedetto XVI , di Federica Favero, affronta la controversa questione del pro multis .

La Parte quarta, Eredità spirituale e sentieri interrotti, si rivolge al domani, individuando in cosa consista l’eredità di Benedetto XVI e mostrando anche gli aspetti di incompiutezza della sua opera.

Il capitolo 11, Holzwege, Joseph, di Amicizia San Benedetto Brixia, sotto questo punto di vista, è molto suggestivo, paragonando il pontificato di Benedetto XVI ad un cantiere rimasto interrotto ma la cui mole svetta ancora alla vista di chi passa accanto.

Infine, il capitolo 12, Benedetto XVI: dal testamento spirituale a Che cos’è il cristianesimo , di don Marino Neri, descrive il lascito di Benedetto XVI attraverso gli scritti divulgati dopo la sua morte.

“Benedetto XVI. L’ultimo europeo”, Campari&deMaistre. Historica, 22 euro.

