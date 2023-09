Ho venduto la nonna su Vinted per pagarmi Dazn. Ne resta un’altra, posso reggere solamente un nuovo aumento dei prezzi. Poi dovrò passare agli zii. Tanto, pure restava lì, in quell’urna, a prendere polvere. Almeno le ho dato un valore economico. Hai visto mai che, così, ho pure dato una mano a questo Paese, a rialzargli un po’ il Pil. In fondo, nonna sarà felice così. È stata lei, per prima, a iniziarmi al piacere proibito del pay-per-view. Per farmi contento, e per avermi alla domenica a casa, mi pagò il Telepiù. Te lo ricordi? Quando è iniziato il calcio moderno, e quando la tv criptata costava 37mila lire. Una quindicina d’euro, abbondante. Mo’ Dazn vuole 46 euro al mese, per dodici mesi. Com’era che diceva quello che tifava Bologna? Pagheremo per una partita in più e ne vedremo una in meno, con il buffering e la rotellina che gira. E devo pure scucire i soldi della connessione.

Da una parte, quei soldi dovevo pur prenderli. Tra i millemila bonus che i governi hanno escogitato, non c’è quello del calcio in tv. Però a loro, ai club, gli hanno dato il decreto Crescita così possono portare in Italia tanti campioni dall’estero. Beh, non saranno tutti campioni ma almeno potenziali plusvalenze sì. Vabbé. Da una parte dovevo prenderli i soldi. Così uno spot mi ha dato l’illuminazione: “Non lo metti? Mettilo in vendita!”. La nonna stava sempre là, sul mobile in salone. Non potevo abbinarla con niente. Manco con gli stivali El Charro che ho preso in prestito, da anni, allo zio Gaetano. Allora l’ho fatto: e l’ho messa in vendita.

Ho avuto qualche difficoltà a trovare una categoria, dal momento che “urna cineraria” non c’era nel menu. L’ho messa negli accessori. Però ho scritto tutte le informazioni, cos’era e chi c’era dentro. Vendesi urna seminuova, unico proprietario. Ho scaricato l’app e dopo qualche giorno ecco che ho trovato un compratore. Che mi ha fatto un bonifico istantaneo che ho immediatamente girato a Dazn. Mi sembra una persona seria. Mi sono tanto raccomandato. Mi ha detto che la terrà come una reliquia, perché è un appassionato di arte e di oggetti unici. Mi sono fidato, mi pareva una brava persona, BaronSamedi666. Un ragazzo che ama le cose belle, con nonna dentro, mica uno stregone vudù. È pure appassionato di galli ma mi ha assicurato che non ama vederli combattere. Che brava persona. Ora, grazie a lui, posso godermi i talk un po’ moscetti, le interviste più ingessate e concordate di un congresso della Dc, Diletta che scoscia a bordo campo, PierPardo che entra nello spogliatoio di quell’allegrone di Allegri. Alé.

