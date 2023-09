Forgiatosi nell’esperienza di Passaggio al Bosco Edizioni e delle Comunità militanti, IDENTITARIO vuole essere centro e asse della cultura non allineata: un‘officina delle idee, uno spazio libero e un cantiere in perenne movimento, oltre la banalità della narrazione mainstream, il grigiore del “politicamente corretto” e l’ignavia del “mondo degli uguali”.



IDENTITARIO non è un palcoscenico per mitomani, un catalizzatore di like o un cenacolo per adoratori delle ceneri, ma il tamburo battente di un’avanguardia che ha scelto di vivere altrimenti, in ordine con una weltanschauung solare, organica e radicata.



IDENTITARIO è analisi della società e trasmissione della lunga memoria europea, studi tradizionali e geopolitica, storia e filosofia, economia e critica d’arte, sport e letteratura, viaggi e cinema, Formazione e impegno militante.



IDENTITARIO è la voce di una Comunità che non sarà mai community, di un’etica che non sarà mai profitto, di una stirpe che non sarà mai massa, di uno stile che non sarà mai moda, di una sacralità che non sarà mai feticcio. È l’ultima battaglia per la salvaguardia e il rilancio della nostra Civiltà millenaria, in fedeltà alla triade omerica che ha fecondato la nostra eredità: “La natura come solco, l’eccellenza come fine, la bellezza come orizzonte”.



Quali sono i suoi obiettivi?



➡️ Fare cultura e Formazione, diffondendo quotidianamente una visione del mondo, con il costante rimando alle sue linee di vetta e il corretto utilizzo delle tecnologie digitali.



➡️ Essere la cerniera tra l’ambito editoriale e quello militante, coniugando il pensiero con l’azione e permettendo a tutti di “fare rete”.



➡️ Creare un’équipe qualificata e operante, coinvolgendo le migliori menti e dando spazio alle nuove penne. Un progetto che, sul lungo periodo, getterà le basi di un percorso metapolitico su vasta scala,



➡️ Aprire una finestra sul mondo, coinvolgendo le migliori esperienze europee e portando in Italia i migliori spunti in circolazione, per qualificare le nostre strutture, condividere gli obiettivi e costruire nuove sinergie.



ON LINE DAL 15 SETTEMBRE…

www.identitario.org

