Auguri caro Pietrangelo,

per festeggiarti, insieme ai nostri lettori liberi e non allineati, abbiamo scelto di parafrasare una frase tratta dal capolavoro di Ray Bradbury, “Fahrenheit 451”. Nel romanzo, il personaggio Clarisse McClellan, dice incantata: “Ho diciassette anni e sono pazza. Mio zio dice sempre che queste due cose vanno insieme”.

Ecco, nel tempo in cui il conformismo ha il doppio volto – quello dei benpensanti buonisti e quello dei parvenu convertiti alla chiesa governista – ci ricordi – tu più ribelle e giovane di tutti noi – ogni giorno il ritornello di una canzone di qualche tempo fa: “Anche se tutti, noi no”, continuando a batterti per l’idee più mediterranea di tutte, quella di sempre. Come Cyrano.

“Che io venga a patti? Mai! — Ed eccoti anche te,

Stoltezza! — Io so che alfine sarò da voi disfatto;

ma non monta: io mi batto, io mi batto, io mi batto!”

