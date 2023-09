Nasce “americalatina” la nuova collana di Eclettica Edizioni che parte con alcuni testi in esclusiva per l’Italia. Il primo è ‘Il libro nero della nuova sinistra. Ideologia di genere o sovversione culturale’, 284 pagine, 17 euro.

Il libro nero della Nuova Sinistra. Ideologia di genere o sovversione culturale, scritto da due autori tanto audaci come Nicolás Marquez e Agustín Laje, saggidsti e politologi conosciuti molto oltre i confini dell’America Latina, costituisce il primo libro pubblicato in Argentina che attacca e mette in discussione tutti i “dogmi” di un progressismo rivoluzionario che cerca di distruggere la cultura esistente per riprodurre, sulle sue macerie, quel “paradiso” che per errore o sottovalutazione molti hanno considerato morto e che oggi rappresenta una grave minaccia

Dopo la fine dell’Unione Sovietica, formalmente sciolta nel 1991, molti settori del mondo libero si lasciarono andare al trionfalismo, segno tangibile della convinzione che l’utopia collettivista fosse sconfitta per sempre. Ma già solo pochi anni dopo, abbracciando nuove bandiere e reinventando il suo discorso, l’odierno neocomunismo (o progressismo culturale) dominava non solo l’agenda politica, ma anche la mentalità occidentale.

I vecchi principi socialisti della lotta di classe, del materialismo dialettico, della rivoluzione proletaria o della violenza guerrigliera, sono stati ora sostituiti da uno strano apporto intellettuale promotore dell’”indigenismo ecologico”, del “diritto-umanesimo” selettivo, del “garantismo giuridico” e, soprattutto, di quello che domina su tutti, ovvero l’”ideologia di genere”, destino di pornomarxismo di colorazione pansessuale, propulsore del femminismo radicale, dell’omosessualità ideologica, della pedofilia come “alternativa”, dell’aborto come “libera disposizione del corpo” e di tutti i tipi di pratiche autodistruttive come forma di ribellione alla “tradizione etero-capitalista” dell’Occidente.

Tutta questa insalata d’avanguardia è ammantata da slogan nobili, come “egualitarismo”, “inclusione”, “diversità” o “diritti delle minoranze”: la vera faccia dell’ideologia di genere, il cui contenuto costituisce la priorità militante in questa sinistra disarmata, che ha deciso di incanalare il suo odio attraverso gruppi emarginati o conflittuali che cattura e indottrina per sé, al fine di adoperarli in modo utile alla sua causa e, in questo modo, dominare l’università, egemonizzare la letteratura, monopolizzare le arti, manipolare il gergo, modificare le abitudini e influenzare i media. La nuova sinistra non cerca più di dirottare gli imprenditori ma il buon senso; non cerca più di impadronirsi di una fabbrica ma della cattedra, e non cerca più di confiscare i conti bancari ma il modo di pensare: “Tutto il resto arriverà”, prevedono i suoi sostenitori.

Questi percorsi della sinistra contemporanea sono mostrati con il ricorso ampio materiale documentale, unito a una puntuale e appassionata vis polemica che rende il testo non adatto solo agli “addetti ai lavori”.