L’estate è tradizionalmente il periodo dell’anno in cui il turismo raggiunge il suo apice in Italia. Tuttavia, per l’estate del 2023, stando ai primi da di Mio Italia, si è registrata una netta flessione del settore Horeca a causa di una serie di fattori che stanno me8endo in difficoltà le finanze delle famiglie italiane. Il ceto medio devastato.

Uno dei principali fattori che sta influenzando la diminuzione del turismo è l’impossibilità di spendere a causa dei crescenti costi di mutuo, carburante, luce, gas ed alimenti in genere. Guerra ed inflazione hanno dato la mazzata finale dopo anni di stop a causa della vecchia gestione del covid. Negli ultimi anni, molte famiglie italiane hanno dovuto far fronte ad aumenti significativi delle bollette energetiche, che si sono sommati ai già pesanti costi di mutuo e alle spese quotidiane.

Le merci che viaggiano su ruota (tutte praticamente) continuano a subire continuamente.

L’aumento dei costi del mutuo, in particolare, ha rappresentato un grosso peso per le famiglie italiane. Molti italiani hanno acquistato casa facendo affidamento su mutui a lungo termine, ma gli aumenti dei tassi di interesse hanno comportato un aumento dei pagamenti mensili. Questo ha ridotto notevolmente la disponibilità di denaro per spese extra come viaggi e vacanze.

La situazione è ulteriormente aggravata dai crescenti costi dei carburanti. I rincari dei prezzi di benzina e diesel stanno comportando un aumento dei costi dei trasporti, che rendono più difficoltoso per le famiglie programmare vacanze o escursioni. Ma soprattutto per gli imprenditori del se8ore di abbassare i prezzi continuando ad erodere il loro margine. Ci teniamo a specificare che 8 su 10 ha mantenuto gli stessi listini dal 2019 proprio per non indispettire i clienti, ma nonostante ciò il risultato è comunque peggiorato. Ricordiamo a tutti che il settore dell’ospitalità è il “termometro” del mondo.

Mirko Zuffi Vicepresidente Mio Italia, Movimento Imprese Ospitalità.

Ferdinando Parisella Segretario Nazionale Mio Italia, Movimento Imprese Ospitalità

