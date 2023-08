Era il 1769: in quell’anno – nella Corsica ormai non più della Repubblica di Genova – nasceva Napoleone, Jeanne, che aveva 26 anni e un notevole talento birichino, mise in riga la titolata, ma spesso compassata, schiera di amanti pregresse di Luigi XV. Fino alla morte del sovrano, Jeanne fu, indirettamente, la persona più influente di Francia.

Estromessa da Corte nel 1774 da Luigi XVI e dalla moglie, Maria Antonietta, nel dicembre 1793 Jeanne li seguì sul patibolo, infatti i rivoluzionari in lei vedevano ormai l’aristocratica, seppur di complemento, non la donna che s’era fatta da sola.

Nata nel 1976 e algerina per parte di madre, Maïwenn interpreta Jeanne anche giovane. Pazienza. Come il suo personaggio, lei è evidentemente una capace di non farsi dire di no (dai produttori). A chi in Jeanne disprezzava di non esser “nata”, l’ampio sorriso di Maïwenn / Jeanne replica che chi fonda qualcosa vale più di chi discende da qualcuno.

Jeanne du Barry – La favorita del Re è dunque una sorta di Scene di lotta di classe a Versailles, anziché a Beverly Hills, come suonava il titolo di un film di Paul Bartel (1989). La lezione è però sempre che le brave ragazze vanno in paradiso, ma le altre vanno dappertutto.

*Jeanne du Barry – La favorita del Re di e con Maïwenn, con Johnny Depp, Benjamin Lavernhe, Pierre Richard, Pascal Greggory, 113′. Nelle sale dal 30 agosto