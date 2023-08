Il braccio violento della legge, L’esorcista, Vivere e morire a Los Angeles sono film che, anche a chi non va al cinema, impongono il ricordo di William Friedkin (1935), morto ieri a Los Angeles, un mese prima che il suo nuovo film, L’ammutinamento del Caine, sia presentato alla Mostra di Venezia.

Grazie ai premi Oscar ricevuti, la carriera di Friedkin è stata molto lunga del solito, superando di un trentennio i 65 anni, quando le compagnie non assicurano più un film se non è già assunto un secondo regista, in caso che il primo non si senta bene. Ed è stata anche una carriere densa di contrasti.