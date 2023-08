Riaprirà presto a Roma la sede storica della destra a Colle Oppio, già sezione del Msi e di An, in via delle terme di Traiano: i locali sequestrati con un atto di barbarie politica dal sindaco Virginia Raggi nel 2017, saranno restituiti alla fruibilità della città diventando sede di una mostra permanente legata agli esuli istriano dalmati nella Capitale. L’iniziativa è seguita dal vicepresidente della Camera Fabio Rampelli con il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Ne dà notizia il Foglio con un articolo di Simone Canettieri.

