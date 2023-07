Non voglio entrare nel merito delle polemiche legate alla grazia concessa dal presidente egiziano a Patrick Zaki e al suo rifiuto di fare ritorno in Italia su un volo di Stato. Sull’argomento, non posso che concordare col giudizio tranchant del ministro Crosetto: “Abbiamo risparmiato”. Del resto i debiti di riconoscenza, come diceva Longanesi, si pagano entro quarantott’ore con l’ingratitudine e Zaki non è il primo “attivista” salvato da un governo italiano di destra che ha considerato l’impegno profuso dalla nostra diplomazia per liberarlo un atto dovuto. Come egli stesso ha dichiarato, la sua scelta di recarsi non a Roma, dove sarebbe stato ricevuto dalla presidente del Consiglio e dal ministro degli Esteri, che l’avevano salvato dal carcere, è stato una scelta politica, e de hoc satis: tanto basta.

Ricordo, al riguardo, il caso decisamente penoso delle “due Simone”, Simona Pari e Simona Torretta, sequestrate nel 2004 in Iraq, che dopo essere state liberate ringraziarono più i loro sequestratori che Berlusconi e non nascosero il desiderio di tornare quanto prima a Bagdad.

Mi limito a sperare che l’esecutivo profonda almeno una parte delle energie dispiegate per salvare Zaki, che non è nemmeno cittadino italiano, per tirare fuori dai guai molti nostri connazionali rimasti vittime della malagiustizia di molti paesi del terzo mondo.

C’è tuttavia una notizia del caso Zaki che mi ha lasciato sconcertato. Nel corso delle numerose interviste rilasciate dopo la liberazione, l’attivista egiziano non si è espresso in italiano. Scelta comprensibile nel caso di interviste a tv straniere, ma incomprensibile se rilasciate a televisioni italiane. O meglio, comprensibilissima, visto che Zaki non parla la nostra lingua. E dire che in Egitto esisteva una nobile tradizione di scuole italiane, come il collegio salesiano dove si formò Magdi (non ancora Cristiano) Allam.

Non ci sarebbe nulla di scandaloso in tutto questo, se non fosse che Zaki si è laureato all’università di Bologna con una tesi su giornalismo e diritti umani, quindi in una disciplina umanistica, non tecnico-scientifica. E in più ha intenzione di accedere all’insegnamento universitario conseguendo presso lo stesso ateneo un dottorato di ricerca.

Come sia possibile laurearsi in Italia senza sapere l’italiano è uno dei tanti misteri della penisola. È naturale, certo, che i docenti nella discussione della tesi o negli esami manifestino indulgenza per un eloquio a volte improprio o incerto, ma che l’inglese abbia sostituito l’italiano nelle aule di un ateneo è un qualcosa suscita perplessità. Al tempo dei clerici vagantes, certo, i frequenti scambi fra un’università e un’altra erano favoriti dall’utilizzazione come lingua comune del latino, il latino crasso della Chiesa e dei causidici, non certo quello di Cicerone, ma pur sempre il latino. Però altro è il latino, nostra lingua madre, che per altro era rimasto la lingua d’uso dei congressi scientifici sino ai primi del Novecento, altro l’inglese. Che oltre tutto, dopo la Brexit, non è più nemmeno la lingua ufficiale di uno Stato membro dell’Unione Europea: idioma ufficiale dell’Irlanda è il gaelico.

Fa male al cuore vedere il nostro italiano – già imbastardito da una profluvie di barbarismi e di brutti calchi dall’inglese, da “ottimizzare” a “buone pratiche” – umiliato sino a questo punto in quell’università di Bologna che dovrebbe rappresentare il tempio dell’alta cultura. E mi fa apparire ancora più saggia la scelta di Fratelli d’Italia, che un anno fa in Parlamento si astenne diplomaticamente sulla proposta di concedere a Zaki la cittadinanza. Come può essere cittadino italiano chi non parla l’italiano?

Giustizia per Zaki, ma anche per la nostra lingua.

