Jane Birkin è entrata nella storia del cinema condi Richard Lester, palma d’oro al Festival di Cannes nel 1965. Il suo nome non era nemmeno nei titoli, ma quella diciannovenne – era nata nel 1945 – in cerca di una sedia dalla casa di un vicino, poi sul sellino posteriore di una moto, invitava a cercarne le tracce. E lei le farà trovare, sempre a Cannes, due anni dopo con un memorabile nudo frontale indi Michelangelo Antonioni, anch’esso palma d’oro. Chi scrive aveva tra i tredici e i quindici anni.

Sempre a Cannes per il Festival, ma a quello nel 2008, quindi ormai in età, mi trovai a una festa sul motoscafo di Alberta Ferretti. Guardare Jane B. ballare dava ancora una certa emozione a chi poteva ancora vederla come allora. C’era ressa, musica assordante, impossibile parlarle a lungo.

Avevo invece parlato a lungo – quasi un’ora – per come si può fare alla Mostra di Venezia del 2003, con la figlia di Jane e di Serge Gainsbourg: Charlotte. Un’altra donna che non si dimentica.

Jane B. è morta oggi. Mancherà a chi era adolescente coi suoi primi film ed è diventato adulto tra speranze e illusioni.