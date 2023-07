Balzo dell’Afd (Alternativa per la Germania) nei sondaggi: secondo la rilevazione condotta dall’istituto Insa per il quotidiano tabloid Bild am Sonntag, il partito della destra populista si attesterebbe al 22% a livello nazionale, il 2% in più rispetto al sondaggio di una settimana fa, e solo il 4% in meno rispetto alla Cdu-Csu, che nel frattempo ha perso l’1%. La Cdu resta il primo partito tedesco.

Invariato il sostegno per la Spd del cancelliere Olaf Scholz, inchiodato al terzo posto con il 18% dei consensi, per i Verdi, che hanno il 14%, mentre per i liberali dell’Fdp e il Partito della sinistra voterebbe rispettivamente il 7 ed il 5% degli elettori. Il sondaggio Insa è stato condotto su 1.266 votanti tra il 17 ed il 21 luglio scorsi.

L’Afd ha recentemente eletto il primo sindaco alimentando forti polemiche per la presenza nelel sue fila di esponenti su posizioni di destra radicale, monitorate dal ministero dell’interno.

L’Afd aderisce al partito europeo-gruppo a Bruxelles di identità e democrazia con la lega di Matteo Salvini e con Rn di Marine Le Pen.

