QUESTO FASCICOLO

è integralmente dedicato all’analisi di Fratelli d’Italia, il partito che ad oggi riscuote il massimo dei consensi nell’elettorato italiano. Gran parte delle pagine di questo numero è occupata dalla prima parte di un pionieristico studio condotto all’Università di Firenze sull’argomento sotto forma di tesi di laurea magistrale. L’intento dell’autrice e del suo relatore era di poterlo proseguire e sviluppare ben oltre il periodo in cui il lavoro è stato discusso (5 dicembre 2019). Non essendo risulto possibile dar seguito al proposito per esigenze professionali, lo studio era stato provvisoriamente accantonato in attesa di una situazione che ne consentisse l’aggiornamento. Di fronte all’improvvisa forte crescita dell’interesse per il soggetto che vi è trattato, ci è sembrato opportuno rompere gli indugi e rendere accessibile al pubblico quella che resta comunque la prima ricerca empirica svolta su FdI nel corso dei suoi primi sette anni di vita. A questa prima parte storico-teorica seguirà, nel numero 71, la seconda, relativa all’analisi dell’organizzazione, della cul- tura politica e della strategia del partito.

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO

ALICE SANTANIELLO

Ha conseguito la Laurea magistrale in Strategie della comunicazione pubblica e politica presso l’Università di Firenze. È membro dell’Associazione Italiana di Comunicazione politica e attualmente lavora nell’Ufficio staff del Sindaco al Comune di Empoli.

MARCO TARCHI

Insegna Scienza politica, Analisi e teoria politica e Comunicazione politica presso la Scuola di Scienze politiche dell’Università di Firenze. È stato visting professor in varie università europee e sudamericane. Fra le sue pubblicazioni monografiche, La rivoluzione legale, Dal Msi ad An, Italia populista (il Muli- no), Cinquant’anni di nostalgia (Rizzoli), Partito unico e dinamica autoritaria (Akropolis), Esuli in patria (Guanda), Contro l’americanismo, Fascismo. Teorie, interpretazioni, modelli (Laterza), La rivoluzione impossibile (Vallecchi). Ha curato Anatomia del populismo (Diana) e, con Leonardo Morlino, Partiti e caso italiano (il Mulino). Ha curato e introdotto il volume antologico di Juan Linz Democrazia e autoritarismo (il Mulino).