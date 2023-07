Meglio se stai zitta andrà in onda in prima tv mercoledì 15 maggio alle ore 21.00 su Diva Universal.

Per Valeria è giunto il giorno che ogni donna sogna sin da piccola, quello del matrimonio. Bisogna solo stare attente alle damigelle, tutte amiche di vecchia data, solo apparentemente affettuose, carine e gentili. Chicca porterà le fedi, Clo scriverà una canzone, Emy farà un discorso, Dona supervisionerà il ricevimento e Antonia, nota per la sua capacità di parlare sempre al momento sbagliato, dovrà dipingere un ritratto della coppia e parlare il minimo indispensabile. Proprio Antonia, mentre si reca al matrimonio, riconosce lo sposo mentre bacia con passione una avvenente fanciulla in un’inequivocabile posa amorosa. Lei è sconvolta e non sa che fare: dire o non dire in nome di una corretta amicizia?

L’attrice russa Elena Bouryka, conosciuta per il ruolo di Cicciolina nella bella serie TV Moana, debutta col suo primo cortometraggio. A onor del vero, ci aspettavano un risultato decisamente peggiore. Sia chiaro, non crediamo certo che sia nata una cineasta di talento. Tuttavia il film è girato decentemente, malgrado una fotografia sovraesposta, e in più di una occasione strappa qualche risata. La storia, per nulla originale, descrive comunque bene l’isteria e l’instabilità delle donne di oggi, le quali sembrano sempre meno adatte al ruolo di mogli e madri.

@barbadilloit