È l’estate della nostalgia: i fratelli Vanzina (Carlo ed Enrico: regista e sceneggiatore) – tra i maggiori antropologi italiani – si accorgono che gli anni Sessanta erano molto migliori delle grandi estati all’estero dell’Italia degli anni Ottanta, e filmano quella nostalgia con “Sapore di mare”.

Volevano evocare i film di Dino Risi e in particolare “Il Sorpasso”: bibbia del cinema italiano e delle sue estati. I Vanzina avevano a lungo guardato alle loro vacanze prima di scrivere il film, avendo come orizzonte una massima di Leo Benvenuti: «In fondo la vita sono venti estati utili». E una di queste, nella vita di moltissimi italiani e in modo trasversale, è nel loro film. Una storia semplice, diverse famiglie, un gruppo di amici e Forte dei Marmi: spiaggia, stabilimenti, cinema all’aperto, Capannina, amori, dis-amori, sogni, utopie sessuali – come Virna Lisi – e scherzi, una allegria bambina – da costume abbassato al vecchio bagnino –, tipica degli anni Sessanta: grande colonna sonora, grandissimo ottimismo e ancora tutto da sbagliare. Una estate adolescente, in cerca di leggerezza, che ha vissuto il fascismo e lo vuole dimenticare, le privazioni, i divieti e, invece, ora può liberarsi, osare, vincere, prima di incupirsi ancora e diventare stagno. Tutto quello che si intuisce nel finale. Ma prima ci sono incroci di sentimenti, ironia, un Jerry Calà/Luca Carraro al meglio, e una Marina Suma/Marina Pinardi: strabella, ragazza del sud con la voce graffiata, le insicurezze poggiate sulle spalle, e un grande fascino naturale, portato in giro con timidezza, ogni scena con lei è un indizio di seduzione, in ogni esitazione un ammicco nel quale tutti siamo inciampati, e chi non è inciampato era un cretino.

Ci sono anche altri personaggi, un Christian De Sica/Felicino Carraro, esuberante figlio di papà che torna dall’estero con la bella e leggera cometa Karina Huff/Susan Hunt come succederà poi in “Vacanze di Natale” che è la versione invernale di “Sapore di mare”, con la sostituzione di Virna Lisi con Stefania Sandrelli, due film che sono due perni dell’essere italiani, con corona di vizi, virtù, tic e immaginario.

L’esperimento dei Vanzina diverrà la matrice per moltissimi film estivi e non solo, la loro capacità di riassumere i decenni italiani. Inaugurano la commedia dei figli, dopo Steno, Monicelli, Risi, Scola e gli altri, arrivano loro, con la differenza che i nuovi attori comici si sono fatti registi, e lasciano le seconde file a questa evoluzione della commedia. Troisi, Benigni, Nuti, Verdone, Moretti, scelgono l’assolutismo, la personificazione, il declinarsi da soli senza gli altri, e i registi come i Vanzina ne pagano il pegno, anche se riescono ugualmente a portare a casa film che sono entrati nell’immaginario italiano. “Sapore di mare” ha un grandissimo finale, che eleva Jerry Calà al drammatico come accadrà anni dopo solo con Marco Ferreri e la diarchia Polidoro-Sonego, rispettivamente in “Diario di un vizio” e “Sottozero”.

Ancora una volta i Vanzina anticipano, sperimentano e lasciano gli appunti per gli altri. I minuti finali sono un grande esempio del loro intuire e correre in avanti, forse con troppa fretta, con slanci che poi diventano solchi e cifre di altri.

Tutta l’essenza di “Sapore di mare” sta nella faccia e nello sguardo di Jerry Calà e dopo nella faccia e nello sguardo di Marina Suma. Sono due ragazzi innamorati negli anni Sessanta e poi separati da un temporale, lo spazio di alcune settimane che dovevano essere eterne e invece non lo sono state. Una promessa non mantenuta quando non c’erano i social, gli smartphone e bisognava avere molti gettoni o molta fiducia nelle poste italiane. Si ritrovano negli anni Ottanta, nel posto dove erano stati felici e lo ricorda solo Marina Suma, nonostante abbia messo su famiglia e sia ormai una signora. Mentre Jerry Calà continua a cambiare ragazza, a passare distratto nelle sere d’estate, con l’inquietudine in tasca e mai uno scopo preciso al termine dell’estate. Un figlio di papà eterno scontento, che non riconosce quello che era il suo amore, ha bisogno dell’imbeccata – dall’alto della sua superficialità – del fratello per essere rispedito nel passato alla radice dell’inquietudine, nel poteva essere e non è stato, nell’unico grande snodo della vita, non visto, perché cieco di sé, convinto d’un grande avvenire che è stato solo scambio, porta girevole, segnaposto. Marina era matura allora ed è matura adesso, Jerry non è cambiato, è rimasto un amabile cialtrone, ma cambia quando si ricorda, invecchiando di colpo nell’assenza di quella donna, che se ne va. Rimedia con un bigliettino, mentre Riccardo Cocciante canta “Celeste nostalgia”.

