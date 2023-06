La trilogia L’accordo di Paolo Scardanelli, si conclude con il volume da poco uscito, L’ombra. Gli altri due volumi sono stati pubblicati sempre da Carbonio. La trama è accattivante: un uomo che scava nella profondità del proprio essere, come se la ricerca di se stesso derivi dalla definizione e ricomposizione del passato, specchio di stagioni della propria vita e dei ricordi che periodicamente affiorano alla memoria. Trascorsi trenta anni dalla morte prematura del caro amico Andrea, Paolo non dimentica quella importante amicizia e ha rinunciato a quello che sembra il sogno da lui vissuto e nutrito con desideri e sentimenti. Anna, ex fidanzata del suo amico, resta la donna della sua vita alla quale il pensiero spesso ricorre. Ma la sua vita ha una svolta nel momento in cui a distanza di tanto tempo riceve una telefonata da Anna, ancora la donna dei suoi desideri. La donna gli chiede di salvare Bruno, suo figlio, avuto da Andrea, che sembra aver imboccato una strada particolarmente compromettente e senza ritorno.

Paolo accetta il compito ingrato che gli viene chiesto e lo fa perché a chiederglielo è l’amica di sempre, la donna per la quale ha sempre provato sentimenti profondi. Con profonda convinzione vuole salvare il ragazzo e il romanzo di Scardanelli si snoda su due piani: voli e intrecci di vite fra Catania, Milano e Riga e riflessioni di carattere filosofico e letterario con richiami espliciti a Nietzsche, Goethe, Shakespeare e Dante, senza dimenticare brani musicali di incomparabile bellezza da Bach a Mahler, da Scott a Buckley. Bruno, il figlio di Anna e Andrea, vive in una realtà altra, sceglie di vivere in una sorta di sottosuolo, vive una vita sempre più difficile al punto che sceglie di fuggire all’estero pur di evitare quella pressione che sembra non lasciargli scampo. Ma Paolo deve rispondere all’impegno preso con Anna: porre fine alla fuga continua di Bruno e riportarlo a casa, dalla madre. Paolo è figlio del ’68 e quando s’incontra con Bruno, nato alla fine del Novecento, il discorso fra i due mostra bene quanto siano lontani l’uno dall’altro, nonostante tutti e due figli di utopie, di progetti falliti.

Terzo volume di una trilogia, il libro si fa amare per la scrittura profonda, tesa e nello stesso tempo perché il romanzo si alterna su più registri e su analisi della vita di Paolo e di Bruno in uno scorrere di fatti e del tempo che non lascia spazio alla possibilità di recuperare i sogni del passato.

Paolo Scardanelli, L’accordo. L’ombra, Carbonio ed., pagg. 235, euro 15

@barbadilloit