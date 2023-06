Film d’avventura per la terza età, il quinto episodio del ciclo di Indiana Jones, Il quadrante del destino di James Mangold è il primo della serie non diretto da Steven Spielberg, qui produttore esecutivo. Produttore e soggettista è ancora George Lucas, cui si affianca come soggettista Philip Kaufman, già regista di Uomini veri; ed è a Kaufman si deve quel po’ d’atmosfera di New York nel 1969 del volo sulla Luna.

Questo prologo serve a introdurre un viaggio indietro nel tempo (di oltre duemila anni) e nello spazio (la Magna Grecia), un ambiente siciliano per il quale sono intrusi tanto Indiana Jones quanto il suo antagonista, alter ego del realmente esistito scienziato Wernher von Braun (1912-1977), interpretato da Mads Mikkelsen. In base al “qui lo dico e e qui lo nego”, il capo degli scienziati della Nasa diventa nel film Jürgen Voller, tedesco e nazista indefesso sotto la patina americana e democratica imposta dalla Guerra fredda. Il ritmo forsennato del film rende impervio valutare la verosimiglianza – almeno per chi ama la fantascienza – del viaggio nel passato. Da come ci si arriva senza curarsi dei dettagli si nota che è uno stratagemma per attirare il pubblico più giovane, incline al genere fantastico. Resta che l’intento del film è quello, solito, hollywoodiano: rammentare che l’attuale mondo occidentale è il migliore dei mondi possibili, che va protetto da chiunque voglia modificare un evento remoto, fosse solo la vita di un capo di Stato, perché ci farebbe vivere in un diverso presente. https://www.youtube.com/watch?v=q4hga3UlUFU Il cattivo Mikkelsen è più articolato del buono Harrison Ford (1942), cui rivolge la migliore battuta del film. Constatando che entrambi hanno un grande passato alle spalle, Mikkelsen / Voller apostrofa il Jones / Ford, atterrito dal viaggio nel tempo: “Ma vuoi rimanere a vivere tra gente che uomini come noi nemmeno li considera?”.