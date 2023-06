Chi sono i rider? Semplici fattorini che consegnano le pizze, immigrati che pedalano per pochi euro per poter sopravvivere nel nostro Paese? No, sono professionisti dietro ai quali si nascondono storie lavorative e umane difficilmente immaginabili “dall’esterno”.

Il saggio racconta le vite di più di venti rider (rappresentativi di tutte le regioni d’Italia); venti vite che, pur nei loro punti in comune, restituiscono un quadro variegato e multiforme di questa “nuova” professione che fa comprendere, e apprendere, gioie e dolori dell’odierno mondo del lavoro.

Storie divertenti, ma anche emozionanti, forniscono al lettore uno spaccato dell’Italia e un’occasione per aprire un dibattito sulle tutele, sulle questioni contrattuali e sui problemi di questa professione.

*Non solo pizza… Vite da rider di Ada Fichera, per Edizioni sindacali, euro 18

@barbadilloit