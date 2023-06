In un mondo in cui siamo costantemente iperconnessi, siamo tutti un po’ più soli e, spesso, più poveri di tutele.

L’autore, il segretario generale della Ug Paolo Capone, riflette sul mondo dell’economia e del lavoro, in questa epoca post-pandemia.

Tempo e flessibilità, rappresentanza sociale e partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, sindacato e rapporti internazionali, nuovi lavori e digitalizzazione sono temi che la politica e la società devono affrontare senza pregiudizi e con “ricette nuove”.

Dalla #PopulEconomy, economia per il popolo e non per le élites, alla #SocialEconomy, un modello economico che non può che essere “sociale”, attento, e a servizio, dei bisogni delle fasce più fragili, teso a creare interconnessioni costanti e radicate tra persone. “Nessuno si salva da solo”!

*#Social Economy di Paolo Capone, euro 15