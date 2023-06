Nell’ambito della geopolitica il dibattito sul multipolarismo acquisisce maggiore nitidezza alla luce dell’affermazione di scenari nuovi nei quali alcune nazioni svolgono una accentuata influenza in certe aree geografiche.

Il primato degli Usa è messo in discussione, date anche le crisi economica, sanitaria e soprattutto di identità (la cancel culture, il wokismo ecc.) che stanno attraversando. Ha il suo peso anche l’emergere di nuove realtà che, in prospettiva possono divenire veri e propri imperi, come la Cina e il suo regime capital-comunista, la Turchia, che vorrebbe rilanciare una politica con richiami storico-politici all’impero ottomano, o la Russia, che aspira a riprendere il suo ruolo di Impero.

Il numero di Eurasia 2 del 2023 (pagg. 207; euro 18; ordini: www.eurasia-rivista.com) illustra questi scenari mostrando le evoluzioni in corso. Nell’editoriale, “La terza Roma e la quarta guerra punica”, il direttore, Claudio Mutti, sottolinea, con un preciso excursus storico, la Translatio imperii da Costantinopoli a Roma, nel IX secolo, quando papa Leone III incoronò a Roma il re dei Franchi e del Longobardi, re Carlo. Il primo trasferimento geografico dell’imperium romanorum avvenne nel 330, quando Costantino fondò una sede nuova, a Bisanzio, per la parte orientale dell’Impero romano. L’excursus storico di Mutti è utile per comprendere dinamica e contenuti della nascita delle tre capitali: Roma, Costantinopoli, Mosca. Attualizzando l’interpretazione storica, l’articolo dimostra come gli schemi Roma-Cartagine da un lato ed Eurasia-Usa (con la sua appendice britannica in Europa) dall’altro si ripropongano ai giorni nostri. A interpretare questo scenario multipolare ha dato un contributo rilevante con le sue opere Jean Thiriart, militante europeista e politologo.

Il fascicolo è particolarmente ricco. Nella sezione di Geopolitica vengono analizzati la guerra in Ucraina, il ruolo della tecnica, la strategia euroasiatica di Mahan, la “guerra cognitiva” come strategia, e la guerra ambientale. Nella sezione Continenti interessanti analisi sull’attualità del Brasile e la svolta verso il multipolarismo, il percorso di pace fra Ankara, Mosca e Damasco, i rapporti fra Russia e Iran, uno studio sulla disciplina fiscale dell’Ue e l’Africa fra sviluppo e investimenti cinesi. Nella sezione Documenti, il testo di una conferenza dello studioso Johann von Leers e un articolo di Girogio La Pira su Mosca e Roma. Chiudono il fascicolo un’intervista del direttore Mutti a Mohammed Reza Sabouri, ambasciatore dell’Iran in Italia, e la rubrica di recensioni.

