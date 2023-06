Le edizioni sindacali, dirette da Ada Fichera, hanno dato alle stampe questo saggio del filosofo francese Alain de Benoist dedicato a Edouard Bert, sindacalista rivoluzionario sulla scia delle idee di Geordes Sorel. Qui la sinossi del volume, acquistabile qui.

Teorizzato negli ultimi anni dell’Ottocento da Georges Sorel, il sindacalismo rivoluzionario si distingueva dalle altre tendenze del movimento socialista e operaio per la sua insistenza sull’idea di uno sciopero generale e per il suo rifiuto di partecipare al gioco dei partiti politici della democrazia parlamentare. La classe operaia ha dovuto emanciparsi con i propri mezzi per fondare una “società di produttori” sulle rovine della società borghese, da qui l’importanza data ai sindacati, allo sciopero generale e all’azione diretta. Questa è la dottrina che ha trionfato nel 1906 all’interno della CGT, con l’adozione della famosa Carta di Amiens. Considerato dagli storici delle idee il miglior discepolo di Georges Sorel, Edouard Berth rimase sempre fedele a questo ideale, che non gli impedì di avere anche un’originale carriera personale.

@barbadilloit