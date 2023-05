Poeta, saggista, iranista, orientalista yamatologo, diplomatico, Pierre Pascal è stato un personaggio dalle mille sfaccettature. Folgorato dall’Oriente e dai suoi riti, interruppe gli studi da notaio e, dopo aver affinato la sua spiccata inclinazione letteraria alla Sorbonne, approdò all’Istituto di lingue orientali di Parigi. Si avvicinò al contempo alle arti marziali, e intrecciò un fitto scambio epistolare con Yukio Mishima, che rimase subito avvinto da Pascal, unico occidentale a varcare la soglia dell’Accademia Imperiale della “Foresta dei Pennelli”. L’educazione sentimentale e civile di Pascal fu segnata dalle idee irose e generose di Léon Daudet e di Jacques Bainville. Scrittore, poeta, fine traduttore, maturò convinzioni patriottiche e monarchiche, manifestate apertamente attraverso la militanza, dopo una parentesi con la divisa di ufficiale nella Legione Straniera, nell’Action française. Del fondatore, Charles Maurras, incontrato per la prima volta nel 1927, divenne sostenitore, fedele discepolo e depositario di molti inediti. La stima fu reciproca: Maurras accostò le Elegie romane di Pascal ai Canti civili di Giacomo Leopardi. Di Pierre Pascal, e non solo, abbiamo discusso in una quanto più informale conversazione telefonica con quella che è stata per lungo tempo la sua segretaria, Carmen Ciàn, che ha rievocato tra tanti sbiaditi ricordi la figura del grande ma, purtroppo, misconosciuto intellettuale francese.

Come ha conosciuto Pascal?

Non ricordo bene. Devo aver fatto una traduzione di qualcosa. Siccome stavo facendo una ricerca alla Biblioteca Nazionale e avevo conosciuto una signora che aveva una pensione vicino alla rotonda sulla fine di via del Seminario. Andavo molto spesso a Roma ospite di questa pensione. Questa signora aveva tanti clienti fissi a Roma. Alla fine di via del Seminario prima di arrivare a piazza della rotonda. Io l’ho conosciuto, per una questione di traduzione. Per Il Corvo di Poe. Avevo fatto la traduzione italiana per una pubblicazione a formato album. Non ricordo a quale editore avevo affidato l’opera. La mia conoscenza con Pascal è nata dunque con la scusa del Corvo di Edgar Allan Poe.

Negli anni Settanta?

Sì.

Lui dava sempre appuntamento nei pressi di piazza della Rotonda, nei pressi della quale era la sua abitazione.

Che opinione si è fatta di Pascal, avendo avuto l’opportunità di lavorarci insieme?

Ah, era una persona molto poco portata ai compromessi, soprattutto dopo la sua parentesi politica. Aveva tanto patito. Poi lui era uno assolutamente intransigente. Lui se una persona gli aveva fatto un torto non scendeva a compromessi con nessuno.

Lei nel 1978 ha tradotto la “Risoluzione aritmetica del memento mori cifrato di Santa Teresa d’Avila”?

Oh sì, il professore diceva che si trattava di un libro che in pochi avrebbero compreso. Intanto bisogna avere tanto interesse ma interesse soprattutto dal punto di vista della numerologia, che era una grande specialità di Pascal. Mia madre era spagnola quindi santa Teresa d’Avila mi era molto familiare come personaggio. Una traduzione che credo non abbia avuto alcuna distribuzione per cui gireranno poche copie.

In biblioteca ci sono alcune copie.

Perché quando si fa una pubblicazione si devono lasciare alcune copie per legge nelle Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze. Alla Nazionale di Roma dovrebbero esserci pertanto copie di tutti i libri pubblicati da Pascal. Ritornando al libro di santa Teresa d’Avila, c’è da dire che una delle grandi passioni di Pascal era la numerologia. Pascal era molto orgoglioso di aver abbinato tutte le sue conoscenze di numerologia, una disciplina che sapeva molto di sulfureo, di diabolico, con un testo cattolico. Nell’intenzione di Pascal c’era l’idea che si potesse parlare di numerologia, in maniera sana, senza che ci fosse chissà quale cosa diabolica, applicandola appunto alla vita di santa Teresa.

Pascal le ha mai confidato alcune sue esperienze per così dire trascendentali, metafisiche, le ha mai rivelato qualcosa dei suoi studi per così dire esoterici?

Intanto quanto agli studi esoterici era un esperto in assoluto e poi aveva conosciuto in giovane età dei grandi maestri che nessun altro aveva conosciuto. Ma lui era soprattutto severissimo su tutti quegli aspetti dell’esoterismo che non fossero “corretti”. Lui aveva sempre molta diffidenza e non voleva saperne di giovani che lo avvicinavano. L’esoterismo era allora tanto di moda. E lui non transigeva in assoluto. Per cui quando c’era qualche giovane che lo contattava con questo tipo di curiosità tagliava corto. Anche perché in quegli anni era proprio di moda quello che era un po’ esoterico. Alla fine infatti era proprio molto molto solo. C’erano quelli che lo telefonavano, gli scrivevano e lui quando sentiva odore di esoterismo tagliava corto e non voleva saperne niente. Pascal è stato un solitario.

Lei si è occupata della tumulazione di Pascal?

Lui aveva molto sofferto della perdita della moglie [Lou Lou Cassal], che aveva origini svizzere, con la quale era sposato da una vita ma senza figli. Lui era disperato di dove poterla inumare. Allora io mi sono messa in contatto con una nipote svizzera, che avevo avuto modo di conoscere a Roma, e che inviava spesso a Pascal dei pacchetti di cioccolatini di cui era golosissimo, e sono riuscita ad organizzare la partenza della salma della signora Pascal in svizzera. Io ho assistito alla partenza. Quando è morto Pascal mi sono attivata per tumularlo al Verano, su al Pincetto, la parte antica del cimitero, nella cappella dei Gaetani Lovatelli. Si scendono un po’ di scale e poi c’è una cappelletta con tutte le lapidi. E siccome ai lati della porta era tutto libero io ho dato disposizione di collocare lì la lapide di Pierre Pascal.

Alla morte di Pascal – mi è stato riferito – lei raccolse gli averi dello scrittore, i suoi scritti, i carteggi, portandoli via con sé nel Nord Italia?

Sì, alla morte di Pascal, del quale ero ospite (sin dalla morte della moglie), mi sono premurata di imballare tutte le sue carte. Alcune di queste carte le posseggo tuttora ma non è rimasto tanto. Intanto perché quando Pascal e sua moglie avevano fatto un primo trasloco, prima di stabilirsi in via del Seminario, tante cose sono andate perdute. E il professore si rammaricava moltissimo di ciò. Ciò che ho salvato non è niente rispetto a tutto quello che Pascal possedeva. Non passava un giorno che non gli venissero le lacrime agli occhi pensando a tutti i libri che aveva perduto. Viveva di nostalgie.

Pascal le ha mai parlato della sua amicizia con Charles Maurras, il paladino del nazionalismo francese?

Certo. Lui diceva che nessuno aveva mai conosciuto bene Maurras (del quale mi raccomando si pronuncia anche la “esse” finale). Maurras è stato il suo maestro spirituale, oltre che da un punto di vista culturale. Era attaccatissimo a questa figura, che lui aveva conosciuto da giovanissimo. Siccome Maurras non era molto dedito alla religione, Pascal faceva di tutto per dire che ciò non era vero, che la religiosità per Maurras era un aspetto molto intimo. Per Pascal, Maurras era una persona molto riservata, profonda e non era affatto un miscredente. Era molto riservato e non metteva di certo la religione “in piazza”. Ci teneva tantissimo che si sapesse che Maurras era stato una persona molto cattolica: della schiera di quei cattolici tradizionalisti.

Quali altri personaggi ha conosciuto Pascal? Le ha mai parlato di Montherlant?

Sì, ma Montherlant lo conoscevano tutti perché era un grande scrittore. E Pascal e Montherlant erano un po’ della stessa “importazione”. Credo che avesse conosciuto anche lui da giovane. E poi questa letteratura francese con la scusa che il francese non lo studia più nessuno è anche poco conosciuta.

Quanto al rapporto tra Pascal e Padre Pio?

Quando aveva lasciato la Francia, mi raccontava di essere andato a trovare Padre Pio e siccome al tempo si diceva che i francesi fossero tutti miscredenti, insomma avevano una brutta nomea, allora Pascal diceva di essere stato da Padre Pio, dal quale aveva ricevuto la sua benedizione. Pascal era proprio devotissimo a Padre Pio. Pascal aveva sempre la paura che lo mettessero nella categoria dei miscredenti. Ci teneva moltissimo alla sua cattolicità. Pascal peraltro decise di realizzare il libretto su santa Tersa d’Avila proprio perché finissero le dicerie su una sua presunta anticattolicità. Lei come sapeva del rapporto tra Pascal e Padre Pio?

È una notizia che ho appreso da un libro di Yves Chiron. Ah, Chiron! Era il ragazzo che si era accollato a Pascal per divenire il suo erede.

Pascal fu anche in buoni rapporti con Julius Evola?

Certo, ho conosciuto anch’io Evola. Pascal ci teneva a precisare che Evola non fosse affatto contro la religione; Evola voleva molto ristabilire un po’ di verità in fatto di religione ma rifuggiva le etichette “pagane”. Era l’unico in Italia veramente informato sulle discipline esoteriche. C’è stato un periodo in cui c’erano dei giovani che volevano essere assolutamente anticlericali però anche molto sapienti di numerologia che si aggrappavano a Evola contribuendo a dargli l’etichetta di “pagano”. Ma Evola si faceva portare anche la comunione a casa. Era un vero outsider. Devo dire che queste persone, come Pascal e Evola, più approfondivano le loro conoscenze e più erano vicini alla Chiesa, alla religiosità. Pensavano anche a salvarsi l’anima!

@barbadilloit