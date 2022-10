Il calcio non è soltanto uno sport di successo quanto un grande contenitore all’interno del quale sono presenti tantissime storie che meritano di essere raccontate. E più di una generazione a inizio anni ’2000 ha sognato con il Chievo Verona dei miracoli. Quella squadra stupì l’Italia del pallone grazie a prestazioni importanti che al termine della stagione 2001-2002 le permisero di arrivare quinta e di partecipare alla Coppa UEFA, dove fu sconfitta al primo turno dalla Stella Rossa. Un risultato comunque incredibile per un piccolo quartiere di Verona che a un certo punto della sua prima stagione in A si era trovato addirittura in testa alla classifica.

Un risultato incredibile

Il Chievo il 28 ottobre 2001 dopo aver battuto il Torino per 3 a 0 si ritrovò addirittura primo in classifica, e non fu un caso: grazie alla forza del suo gruppo coeso composto da giocatori di qualità, tra cui Corini, Perrotta e Corradi, in quell’annata così speciale era capace di trasformare ogni sogno in realtà. Tutto stava girando alla perfezione, e il merito era anche del pubblico, che non mancava mai di dare il suo apporto assiepandosi numeroso tra gli spalti dello stadio. Quello che ancora oggi è definito il 12° uomo in campo accompagnava con grande costanza le gesta della creatura di Delneri, che sfiorò il titolo d’inverno dopo aver battuto l’Inter pretendente allo scudetto a San Siro nel corso della 15a giornata di campionato. Oggi storie di calcio di questo genere in Italia non se ne vedono più, salvo forse quella che ha avuto per protagonista l’Atalanta, che per anni ha giocato in Champions League arrivando addirittura a un passo dalla semifinale. Oggi ci sarebbe l’Udinese pronta a stupire, ma è ancora troppo presto per dire se la sua sarà davvero una fiaba come quella del Chievo dei miracoli.

Giocarsela con tutti. Sempre

I gialloblu nonostante fossero una neopromossa se la giocavano a viso aperto praticamente con tutte le squadre; dopo aver ricordato il successo contro l’Inter a San Siro, ci sono da menzionare anche la vittoria con la Fiorentina e il prestigioso pareggio contro Milan. Risultati incredibili, frutto delle sgroppate di Eriberto sulla fascia; dei passaggi filtranti realizzati da capitan Corini; del senso del goal di Marazzina, che con la maglia del Chievo segnò una ventina di reti in 60 presenze; delle chiusure di Lanna, che dietro dirigeva con maestria la prima linea. E il tutto funzionava bene anche perché il calcio proposto da Delneri era semplice e al tempo stesso efficace. Gli appassionati ricorderanno come fosse ieri il lavoro oscuro di Perrotta, vero e proprio “cucitore di reparti”, che giocava palloni per lo più in verticale per il compagno meglio posizionato; le uscite di Legrottaglie palla al piede, che dalla difesa provava a far salire la squadra; la compattezza dei reparti dovuta anche alle corse di Corradi, che era solito rientrare quando c’era da difendere. La presenza di tutti questi aspetti contemporaneamente ha fatto della società del presidente Luca Campedelli un modello da imitare.

L’entusiasmo che venne meno

I gialloblu si spensero nella seconda metà della stagione 2001-2002, quando non riuscirono più a tenere il passo delle big, pareggiando prima con il Perugia per 1 a 1 e perdendo poi per 5 a 0 con la Roma. Anche la vittoria per 2 a 1 sull’Atalanta all’ultima giornata, grazie alla rete siglata al 75° da Cossato, non convinse del tutto i tifosi del Chievo, che tuttavia potevano godersi un meritato 5° posto. Quali sono stati i motivi di questo “crollo”? Probabilmente il venir meno della tenuta mentale: al primo stop il gruppo si disunì e l’entusiasmo della prima parte della stagione andò sempre più affievolendosi. 21 anni dopo quegli avvenimenti c’è comunque poco da recriminare, perché il Chievo era una neopromossa e non era certo tenuta a mettere sotto l’Inter di Ronaldo per 2 a 1, e nemmeno a guardare tutti dall’alto al basso seppur per poco tempo.

