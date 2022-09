Con un inizio di stagione anticipato, si conclude il primo mese per il calcio internazionale. Contribuisce in termini statistici la prima giornata di Champions League, la quale ci fornisce ulteriori elementi per tracciare un primissimo bilancio di questa prima parte di campionato.

Il punto della situazione in Premier League

In Premier League e in Ligue 1 infatti, le gare sono partite proprio a cavallo tra il 5 e il settembre, evidenziando lo stato di forma attuale delle squadre. Pertanto ritroviamo ancora una volta formazioni come Manchester City e PSG ai vertici del calcio inglese e francese. In più si aggiunge il campionato tedesco di Bundesliga dove il Bayern Monaco si conferma ancora una volta come formazione da battere in termini di campionato. In Premier però a parte il City di Guardiola ci sono da registrare alcuni risultati che non erano affatto scontati o prevedibili. Tra le note positive possiamo quindi segnalare l’avvio di campionato scoppiettante di Arsenal e Tottenham, mentre in termini negativi c’è da analizzare quanto sta accadendo a squadre di assoluto valore come Liverpool e Chelsea.

Chelsea: il caso Tuchel

Non a caso entrambe hanno perso la prima gara di Champions League, rispettivamente contro il Napoli di Luciano Spalletti e la Dinamo Zagabria. Risultati differenti, ma con lo stesso esito. Il Chelsea però è corsa ai ripari prontamente esonerando il tecnico Thomas Tuchel, decisione che ha creato un certo sconcerto, negli ambienti del calcio professionistico. Da annotare come in Premier League il Leicester City sia in caduta libera, con cinque sconfitte consecutive, male anche l’Everton che ha ottenuto solo quattro pareggi e una sconfitta. Passando al campionato spagnolo c’è da annotare il buon avvio del solito Real Madrid, guidato da Carlo Ancelotti. Già durante la prima giornata di campionato, i Blancos hanno intrapreso il loro cammino centrando quattro vittorie consecutive. Piuttosto bene anche il Barcellona di Xavi, con un pareggio e tre vittorie. Stanno facendo bene anche il Villareal di Emery, così come il Betis Siviglia e l’Osasuna.

Campionato di serie A: le squadre che hanno avuto un migliore impatto

Discorso a parte e piuttosto aperto invece per il campionato italiano di serie A. Come si era visto già durante la passata stagione, stiamo assistendo a un ritorno di equilibrio con un numero maggiore di squadre competitive e all’altezza della situazione. Basti pensare che anche squadre come Roma, Juventus, Lazio e Napoli sono state già fermate da Sampdoria, Udinese, Torino e Lecce. Torino e Udinese in particolare sono protagoniste di un ottimo avvio di stagione, mentre ai piani alti della classifica torna l’Atalanta di Gasperini dopo un campionato, quello dell’anno scorso caratterizzato da luci e ombre per via degli infortuni e di qualche cessione illustre. Ora però l’Atalanta torna a essere competitiva, forte anche del fatto che quest’anno non sarà impegnata nelle coppe europee e potrà meglio concentrarsi sul campionato. Napoli e Milan hanno già dato dimostrazione di forza, rispettivamente contro Lazio e Inter.

L’Inter ha avuto un avvio difficile di stagione, visto che ha già perso tre partite tra campionato e Champions League. Delle tre quella più grave è forse rappresentata dalla sconfitta nel derby della Madonnina contro un Milan nettamente più forte e meglio organizzato in campo.

Il Napoli di Luciano Spalletti: volti nuovi per un’idea di calcio propositivo

C’è stato poi un buon inizio di stagione anche per Roma, Udinese e Napoli. Il Napoli di Spalletti è una squadra dal volto nuovo, viste le tante partenze importanti, tra cui ricordiamo quelle di Insigne, Mertens, Ospina e soprattutto quella di Koulibaly, uno dei simboli del Napoli degli ultimi campionati. Spalletti dopo aver conquistato il terzo posto e quindi la partecipazione in Champions League, dopo due anni di assenza, dovrà organizzare la propria squadra, partendo da alcuni uomini che durante lo scorso campionato avevano lanciato segnali importanti di crescita e di maturità. Nonostante questo, il Napoli ha già avuto un po’ di problemi specialmente nella trasferta di Firenze e nella gara in casa contro il Lecce. Si tratta però di trovare un nuovo assetto per via dei tanti giocatori nuovi nei vari reparti. Bene anche la Roma di José Mourinho, che prima di cadere a Udine contro una tostissima squadra guidata da Andrea Sottil, aveva dato buone indicazioni su quello che potrebbe essere il campionato della formazione giallorossa.

Inter: è già crisi per la squadra allenata da Simone Inzaghi?

Da capire invece come sarà la stagione di Juventus, Inter, Lazio e Fiorentina. Quattro squadre che in linea teorica non sono dovrebbero occupare la testa della classifica, ma in certi casi competere proprio per la conquista del titolo. Si è parlato infatti di una lotta testa a testa tra Inter e Juventus, in termini di quote scommesse calcio che hanno raccolto le indicazioni date principalmente dal mercato svolto dalle due società. Eppure finora se ci sono due squadre che hanno un po’ deluso e tradito le aspettative, queste sono proprio Juventus e Inter, non a caso uscite sconfitte anche dal primo turno di Champions League, contro i campioni del PSG e del Bayern Monaco.