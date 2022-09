Apprendo della morte dell’antico amico Jack Marchal. E sono triste. Molto triste. Ha segnato un’epoca, ci ha fatto scoprire un modo nuovo di fare satira, ci ha immesso in una dimensione non polverosa della destra europea.

Mi domando quanti lo ricordino. Eppure lo hanno amato in tanti divenuti immemori.

Della mia generazione siamo sempre di meno. I giovani non hanno memoria, men che meno cultura, tranne rare eccezioni.

Questa sedicente destra europea, francese ed italiana in particolare, è semplicemente ignorante e insensibile.

Ti accompagni, caro amico mio, il ricordo della nostra gioventù solcando i Campi Elisi. Resti per me, per i pochi rimasti, l’irridente icona di un mondo perduto.

Ti sia lieve la terra, caro Jack.