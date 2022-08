L’estate è la stagione delle ferie e dei viaggi, ma per staccarsi dagli impegni lavorativi non è necessario rinunciare ai propri hobby e alle proprie passioni. Per esempio, giocare online è un hobby che si può portare benissimo in vacanza.

Occorre però ricordarsi si seguire le regole sul gioco d’azzardo online vigenti nel paese che si visita. Per aiutarvi ad avere un quadro preciso ed evitare problemi, qui di seguito forniamo le regole previste nei principali paesi europei. Lo faremo con l’aiuto di Luigi Conti, specialista di gambling e autore del sito di gioco Roulette On Line.

Regno Unito

Il gioco d’azzardo in UK è legale, sia per i residenti che per i visitatori. L’autorità più importante per ciò che riguarda il gambling è l’UKGC (United Kingdom Gambling Commission) da cui dipende la regolamentazione di tutte le forme di gioco d’azzardo presenti nel paese.

Nel Regno Unito la cultura del gioco d’azzardo è molto antica (una prima legge è addirittura risalente al XVI secolo). La linea adottata, nel corso degli ultimi decenni, è quella di una piena liberalizzazione bilanciata da norme aventi lo scopo di rendere l’ambiente di gioco equo e sicuro. Libertà di giocare, quindi, ma con delle regole ben precise per i gestori e per i fornitori, al fine di garantire la trasparenza, l’equità e la sicurezza ai giocatori.

Spagna

In Spagna l’ente regolatore delle attività legate al gioco d’azzardo è la DGOJ (Dirección General de Ordenación del Juego), e in generale l’attività di gambling è ufficialmente legale, sia online che nelle sedi fisiche autorizzate.

Tuttavia, occorre chiarire che i residenti in Spagna possono giocare solo ed esclusivamente su siti di operatori spagnoli regolamentati dalla DGOJ. Per poter operare in Spagna e offrire i propri giochi ai clienti spagnoli, un casinò deve avere come dominio “.es”. Chi si reca in Spagna ma non vi risiede, può comunque giocare con il proprio conto di gioco regolamentato dal paese di provenienza.

Germania

In Germania vi è una situazione particolare poiché anziché esserci un solo ente regolatore, ve n’è uno in ogni Stato federale. Infatti, la Germania è una Repubblica Federale e ciascuno Stato adotta delle leggi proprie in materia di gioco d’azzardo legalizzato e online.

Ad ogni modo, possiamo dire che in generale in Germania il gioco d’azzardo online è legale. In alcuni casi, potrebbero esserci delle restrizioni geografiche con un blocco preventivo da parte del casinò.

Francia

In Francia l’ente regolatore per il gioco d’azzardo online e dal vivo è l’ANJ (Autorité Nationale des Jeux). In Francia il gioco al casinò online non è permesso, mentre sono consentite le scommesse sportive online, le corse dei cavalli online e il poker online.

È sempre meglio non aprire nuovi conti di gioco quando ci si trova all’estero ma utilizzare i propri già esistenti. Divertirsi è importante, così come importante è farlo nel rispetto delle regole.