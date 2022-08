Le scommesse Serie A stanno ripartendo e lo faranno con un campionato che si preannuncia equilibrato ed emozionante come è stato quello della scorsa stagione. Le quote scommesse Serie A vedono Inter e Juventus favorite davanti al Milan. Ma quello che ci hanno insegnato le quote calcio Serie A è che nel nostro campionato non si può dare nulla per scontato.

Come cambiano le quote Serie A oggi dopo i colpi di calciomercato?

Nella Serie A le quote antepost sul vincente campionato sono le prime ad essere pubblicate, praticamente poche ore dopo la fine della stagione in corso. E dopo la vittoria del Milan pochi mesi, fa i principali siti di scommesse Serie A hanno subito riaperto il gioco su quale team avrebbe vinto lo scudetto 2022/2023. Le prime stime vedono le quote Serie A oggi con l’Inter e la Juventus favorite praticamente alla pari con il Milan più arretrata e alle sue spalle Roma e Napoli. Ovvio è che il calciomercato ha condizionato molto le nuove scommesse Serie A sul vincente e ora vediamo quali sono stati i colpi più importanti.

Inter e Juventus hanno quote vincente Serie A molto vicine fra loro e hanno avuto strategie di mercato simili. Le scommesse Serie A sul calciomercato hanno visto gli addii di Perisic, Chiellini e Dybala e gli arrivi di Lukaku, Onana, Pogba e Di Maria. Per quanto riguarda il Milan, terza favorita nelle quote calcio Serie A, i rossoneri hanno messo a segno i colpi Origi e De Ketelaere, mentre la Roma ha sorpreso tutti portando nella capitale Dybala. Vedremo quanto questi nuovi innesti saranno poi decisivi nelle quote partite Serie A delle prime giornate.

Quote partite Serie A si parte il 5 agosto con Milan-Udinese

Le scommesse Serie A 2022/2023 prendono il via il 13 agosto e terminano il 4 giugno 2023 con una lunga pausa invernale fra novembre e gennaio per dar spazio al Mondiale in Qatar. Interessante notare come le quote scommesse sulla Serie A sulla prima giornata presenti sui migliori bookmakers come Skiller vedono 5 match con favorita in casa e 5 con favorita in trasferta. Le quote partite Serie A che hanno la favorita sulla formazione casalinga sono Milan-Udinese, Fiorentina-Cremonese, Lazio-Bologna, Spezia-Empoli e Juventus-Sassuolo. Le scommesse Serie A che invece prevedono un vantaggio nelle formazioni in trasferta sono Samp-Atalanta, Lecce-Inter, Monza-Torino, Salernitana e Verona-Napoli.

Le quote Serie A oggi, giocabili online e in sale scommesse dagli appassionati riguardano non solo le partite della prima giornata ma anche il campionato cadetto di Serie B e molti altri campionati.. Nello specifico parliamo di quote Serie A sul capocannoniere, sul migliore attacco, sulle dimissioni o esoneri e tanto altro ancora. E’ fuori da ogni dubbio che le scommesse calcio Serie A siano le più apprezzate dai tifosi e continueranno ad esserlo anche perché il nostro campionato è anche il più visto in tv e streaming fra Sky e DAZN e questo aiuta anche i fatturati delle scommesse live.

Insomma se lo scorso anno le scommesse Serie A sono state vive fino all’ultima giornata con la sfida a distanza Milan-Inter, questa stagione non sembra essere da meno. Le quote Serie A di Juventus, Napoli e Roma ci fanno presagire ad un campionato elettrizzante.

@barbadilloit