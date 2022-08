Sessant’anni fa andava in onda in eurovisione, con l’utilizzo del satellite Telstar, una storica sfida di ciclismo su pista, che vedeva opporsi i due storici rivali Sante Gaiardoni e Antonio Maspes. All’epoca il ciclismo su pista era popolare quasi quanto quello su strada, e assicurava ai pistards guadagni non indifferenti, anche perché i velodromi accoglievano spettatori a pagamento e costituivano luoghi di Per tutti la leader di Fdi – nel centrosinistra, ma forse anche nel suo schieramento – è il nemico da battere o il concorrente da ostacolare. E le conseguenze già si intravedono

Enrico Nistri Enrico Nistri su Barbadillo.it