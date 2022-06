“L’uomo che entra nel mistero della morte lasciando ai vivi il mistero della sua vita ha derubato al tempo stesso la morte e la vita”: parole di Stjepan Zanović, avventuriero poliglotta che, nel Settecento, si distinse al punto da meritarsi l’odio di Casanova e la stima di Voltaire, Rousseau e di Metastasio, riprese da Jean Ray in una delle istruttive citazioni in esergo ai capitoli del suo “Malpertuis”, da poco ripubblicato nella collana “Bizarre” da Alcatraz Edizioni.

Certamente Ray, che, proprio come Salgari, scriveva di ardimentosi pirati, di donne fatali e di tesori nascosti su isolette lussureggianti dalla sua comoda scrivania nel Comune di Gand, l’avrà ammirato e un po’ invidiato, questa sorta di Corto Maltese serbo, con cui, apparentemente, ebbe in comune solo l’esperienza di qualche mese trascorso in prigione – per appropriazione indebita il primo, per complicità con il fratello in un’operazione di contraffazione di denaro il secondo.

Eppure, a ben vedere, i due condividono ben più di questo: in “Malpertuis” Ray, detto, come ci ricorda Valerio Evangelisti nella prefazione, “il Poe belga”, integra nel suo naturale immaginario fiammingo, talora vivace e florido e talaltra cupo, quasi ibseniano, inaspettate influenze mediterranee, solari, apollinee e dionisiache al contempo, che emergono già chiaramente nei nomi di alcuni dei personaggi principali. Il romanzo, eccezion fatta per una “cornice” di sapore quasi manzoniano sulle origini e le peripezie del manoscritto che ora si trova fra le mani del lettore, si apre con la visione di un personaggio chiamato Anacarsi, proprio come uno dei sette savi della Grecia antica (insieme a Talete di Mileto, filosofo, per l’appunto, del… “principio”!), e la descrizione della sua macabra visione potrebbe ben appartenere ad un canto dell’Odissea o dell’Iliade, oltre che alle vicissitudini “iperboree” del pirata Long John Silver – il piratesco, infatti, è senza dubbio un altro elemento cardine nell’affresco di “Malpertuis” e, più in generale, dei “Contes du Whisky” di Ray.

Il vecchio Cassave, che muore nelle prime pagine del libro e che, con le sue ultime, perverse volontà, dà il la a tutte le successive, terribili vicende degli abitanti di Malpertuis, destinati a una sorte degna di un sovrannaturale “Dieci piccoli indiani”, ha intrapreso in gioventù un viaggio che ricalca quello di Ulisse o degli Argonauti, richiamati, più o meno esplicitamente (con una battuta “culinaria”) da un personaggio secondario a una manciata di pagine dalla fine del libro.

Incapace di opporsi a questo immaginario pagano di ritorno, e anzi, più spesso soggetto alla tentazione di rincorrerlo nelle sue superstizioni, è il cristianesimo: compare a sprazzi nel romanzo, per il tramite di figure ambigue (i barbusquin, i Doucedame), esorcismi e mantra ripetuti ossessivamente (quello tratto dal “Cantico dei Cantici”, peraltro il più… paganeggiante tra i testi biblici!), fino al punto di perdere completamente il loro senso.

L’unico dio che davvero veglia inamovibile sulla dimora infestata di Mal-pertuis (come “pertugio”, varco, apertura) è allora, non a caso, il dio Termine, dio romano dei confini, che in certi culti ed epoche finisce per coincidere con uno degli attributi propri di Giove/Zeus. Ma quali confini possono essere tracciati all’interno di una casa? A ben pensarci, gli unici confini che si addicono a uno scrittore di viaggi che alle peregrinazioni geografiche nello spazio preferisce gli spostamenti… dimensionali, nel tempo: il confine con “l’altra parte”, quell’altrove onirico distante anni luce eppure vicinissimo, che traspare con maggiore o minore evidenza dai dettagli del quotidiano, che accomuna Lovecraft e Kubin, che ha nutrito la fantasia degli sceneggiatori di “Stranger Things” e di “Locke & Key”, ma anche di molti epigoni ed eredi del fantastico – vedasi Gianfranco de Turris, con la sua stupefacente raccolta di racconti recentemente edita da Bietti (“Qualcosa d’altro”, appunto!).

