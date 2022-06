L’arte di far cucina con gli avanzi sarebbe il giusto sottotitolo del film Jurassic World – Il dominio di Colin Trevorrow, da oggi nelle sale italiane. Con le situazioni proverbiali dei precedenti episodi della serie giurassica, ci trovate raffiche di ammiccamenti alla semi-secolare carriera di Steven Spielberg: principalmente a Lo squalo (in originale Jaws, infatti anche qui ci sono mandibole a iosa) e a E.T. (pedalate abbastanza superflue di adolescenti) e alla serie dei Predatori dell’arca perduta. Seriali anche le riverenze al politicamente corretto, con le quote per etnie e orientamento sessuale tra personaggi e interpreti.

Di nuovo che cosa c’è allora? Un bacio profondo tra il personaggio di Sam Neill, classe 1947, e Laura Dern, classe 1967. Infatti una legge non scritta di Hollywood escludeva da scene sentimentali anche marginalmente gli ultra-quarantenni. Ma questo è un film che propone come prossimo futuro un remotissimo passato. Largo ai vecchi, dunque, e non solo agli esseri antidiluviani, dominatori di un Giurassico costruito in un odierno laboratorio “delle Dolomiti” (che peraltro non si vedono).

Il pretesto, stavolta, è il rischio di carestia per gli sciami di cavallette grosse come tacchini, cavallette condizionate per nutrirsi solo di vegetali non trattati coi prodotti di una certa compagnia di biogenetica. E così i fautori dell’agricoltura biologica rischiano di venire rovinati…

Se, fin da bambini, vi sentivate sodali del tirannosauro spielberghiano, anche qui vi sentirete in eletta compagnia e nemmeno il politicamente corretto vi fermerà. Se poi detestate le multinazionali, specie quelle col prefisso “bio” nella ragione sociale, vi sentirete confortati dall’ipotesi che manipolare la genetica dà un potere immenso, ma effimero.

Ritmo forsennato e autoironia di Trevorrow vi aiutano a reggere per due ore e mezzo in una sala cinematografica. E talora vi divertirete.

*Jurassic World – Il dominio di Colin Trevorrow è il sesto capitolo della serie Jurassic Park e il terzo e ultimo film della serie Jurassic World.

Produttore: Amblin, alias Steven Spielberg. Interpreti: Sam Neill, Laura Dern, Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum, Omar Sy. Durata: 146′

@barbadilloit