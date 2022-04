La scomparsa di Donna Assunta Almirante ha sollevato un’ondata di cordoglio e commozione nel mondo della destra italiana e anche oltre il perimetro politico e culturale in cui ha consumato una vita di impegno e sacrifici.

Tra i primissimi leader politici a ricordare la sua figura c’è stata Giorgia Meloni che sui social ha scritto

“Da poche ore Assunta Almirante ha raggiunto suo marito Giorgio. Una donna straordinaria, schietta, intelligente. Un pilastro della memoria storica della destra italiana. A nome mio e di Fratelli d’Italia esprimo il più profondo cordoglio per questa scomparsa, insieme al rispetto e alla gratitudine per cià che Donna Assunta ha rappresentato per tutti noi. Addio, Donna Assunta”

Anche Matteo Salvini ha voluto dedicare un pensiero a donna Assunta Almirante:

Tra gli avversari di una volta, la dichiarazione di Fausto Bertinotti. L’ex presidente della Camera e già segretario di Rifondazione Comunista ha detto all’Adn Kronos

‘”Con Assunta rapporto umano per libertà di pensiero e carica di simpatia. Sono dispiaciuto per la sua morte da frontiere opposte si poteva parlare”

L’ex ministro Gianfranco Rotondi, democristiano di lunghissima militanza, ha affermato

Stefania Craxi, figlia del compianto leader socialista Bettino, ha salutato così Donna Assunta Almirante

“Apprendo con profondo dolore e con grande commozione la scomparsa di Assunta Almirante, una donna straordinaria, tenace e passionaria, che mi onorò della sua amicizia. Ho fatto la sua conoscenza in anni non facili della mia vita e della vita del Paese. Erano gli anni a ridosso di Tangentopoli e mentre molte persone, anche presunti amici e compagni di una vita, facevano finta di non conoscermi, attraversavano la strada o si voltavano dall’altra parte, Donna Assunta mi fu vicina e si comportò da vera amica, pur venendo da storie e mondi diversi. Nel tempo non sono mancate anche iniziative pubbliche comuni, ove spese anche parole di apprezzamento per la mia battaglia di verità con la sua proverbiale acutezza di donna del Sud e con sferzate mai comuni e banali. Mi mancherà e ci mancherà. Addio Donna Assunta”