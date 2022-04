A cent’anni lascia il percorso terreno, per raggiungere l’amato Giorgio Almirante, Donna Assunta. E’ morta stamattina nella casa dei Parioli, sostenuta fino all’ultimo respiro dall’affetto dei suoi cari, in primi la figlia Giuliana de’ Medici.

Assunta, all’anagrafe Raffaella Stramandinoli, è stata la custode della memoria almirantiana, non solo con la Fondazione dedicata al leader postfascista, ma con un impegno nel non perdere la visione che sottendeva l’adesione al Movimento sociale italiane, soprattutto quando nell’evoluzione verso la destra di governo di An, in molti dimenticavano la fonte dell’identità degli italiani che non si erano piegati al conformismo nella prima repubblica.

La notizia della morte di Donna Assunta è stata diffusa da Francesco Storace. La memoria di Giorgio Almirante sarà custodita con la temperante fierezza, in linea con quella di Donna Assunta, dalla Fondazione Almirante, da Giuliana de’ Medici, coadiuvata da Massimo Magliaro.

@barbadilloit